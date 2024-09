V želji po atraktivnih selfijih hranijo in se celo dotikajo medvedk z mladiči

V romunskem delu Karpatov se kar sredi gorske ceste zbirajo medvedji mladiči, ob njih pa medvedke. Najbolj nevarna kombinacija torej. Vendar pa to turistov ne odvrača od tega, da se ustavljajo, jih hranijo, se z njimi fotografirajo ali se jih celo dotikajo. In to kljub strogim opozorilom oblasti, naj tega ne počnejo. Medvedje so v zadnjih 20 letih v Romuniji ubili kar 26 ljudi, zadnji smrtonosen napad se je zgodil julija letos, ko je medved pokončal pohodnico. Toda turistov v želji za atraktivnimi selfiji očitno nič ne ustavi.