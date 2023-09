V želodcu 35-letnika zdravniki odkrili več kot 60 predmetov

35-letni Kuldeep Singh po več mesecih bolečin preprosto ni mogel več prenašati, nedavno je dobil še visoko vročino, zato se je odločil končno obiskati zdravnika. Ker po pregledu krvi zdravniki niso mogli ugotoviti, kaj bi lahko bil vzrok njegovih težav, so ga poslali na rentgensko slikanje. Rezultati so šokirali vse bolnišnično osebje, pa tudi javnost v Indiji, navaja hrvaški Index.

Obeski, vijaki, matice, slušalke, varnostne zaponke, magneti, gumbi, zadrge, medaljoni in številni drugi predmeti so se nahajali v Singhovem želodcu. Vsega skupaj je bilo okoli 60 predmetov.

Ti predmeti pa poti v želodec seveda niso našli naključno, temveč jih je Singh pojedel, zdravniki so mu diagnosticirali duševno bolezen, zaradi katere kompulzivno požira predmete, ki niso hrana. Kot so zdravniki pojasnili, je bolezen sicer najpogostejša pri majhnih otrocih, nosečnicah in osebah z duševnimi težavami, vključno z avtisti in shizofreniki. "Ker je jedel tudi ostre predmete, ima v želodcu številne rane," je dejal eden izmed zdravnikov za britanski Mirror. Singh je po tem šokantnem odkritju prestal triurno operacijo, ki sta jo vodila tako kirurg kot gastroenterolog.

Poseg je bil sicer uspešen, uspeli so mu odstraniti vse tujke v želodcu, vendar je Singh še vedno v kritičnem stanju.