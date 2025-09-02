Zemeljski plaz v Sudanu izbrisal celotno vas, preživel le en človek

Plaz se je sprožil v nedeljo po več dneh močnega deževja v regiji. Zajel je celotno vas Tarasin v gorovju Marra. "Ogromen in uničujoč" zemeljski plaz je popolnoma uničil del regije, znane po pridelavi citrusov, je zapisalo sudansko osvobodilno gibanje (SLM).

Skupina je že zaprosila Združene narode in humanitarne organizacije za pomoč pri iskanju mrtvih, ki so še vedno zasuti pod zemljo in ruševinami.