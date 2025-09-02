Svetli način
Zemeljski plaz v Sudanu izbrisal celotno vas, preživel le en človek

02. 09. 2025 14.56

STA , L.M.
Velik zemeljski plaz je v regiji Darfur na zahodu Sudana zajel celotno gorsko vas in terjal več kot tisoč smrtnih žrtev, je v ponedeljek zvečer sporočila uporniška vojaška skupina, ki nadzoruje to območje. Dodala je, da je plaz preživel le en človek.

Plaz se je sprožil v nedeljo po več dneh močnega deževja v regiji. Zajel je celotno vas Tarasin v gorovju Marra. "Ogromen in uničujoč" zemeljski plaz je popolnoma uničil del regije, znane po pridelavi citrusov, je zapisalo sudansko osvobodilno gibanje (SLM).

Skupina je že zaprosila Združene narode in humanitarne organizacije za pomoč pri iskanju mrtvih, ki so še vedno zasuti pod zemljo in ruševinami.

V Sudanu se sicer od leta 2023 odvija krvava državljanska vojna med državno vojsko in manjšo vojaško skupino (RSF). SLM v spopade večinoma ni vpleten, nadzoruje pa del največjega gorovja v Sudanu.

Velik del regije Darfur, vključno z območjem, ki ga je zajel plaz, je prav zaradi nenehnih spopadov večinoma nedostopen mednarodnim humanitarnim organizacijam.

