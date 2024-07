Nanosi zemlje in blata: najmanj 10 mrtvih, več 100 zasutih

Indijska vojska je sporočila, da je na območje poslala več kot 200 vojakov. "Domnevamo, da je ujetih več 100 ljudi," je navedla v izjavi za javnost.

Prizadevanja za reševanje po navedbah lokalnih medijev ovira zrušenje pomembnega mostu na območju. Več ljudi, ki so bili poškodovani v zemeljskih plazovih, so prepeljali na zdravljenje v bolnišnice.

Predsednik indijske vlade Narendra Modi je sporočil, da je vladi Kerale zagotovil vso možno pomoč. "V mislih sem z vsemi, ki so izgubili svoje ljubljene, in molim za poškodovane," je zapisal na družbenem omrežju X.

Vremenoslovci za danes v Kerali napovedujejo nove padavine in močan veter. Monsunsko deževje v južni Aziji od junija do septembra je ključnega pomena za obnovo zalog vode in kmetijstvo, prinaša pa tudi zemeljske plazove in poplave. V poplavah in zemeljskih plazovih v Kerali je leta 2021 umrlo najmanj 25 ljudi. V najhujših poplavah leta 2018 pa je v okolici Kerale umrlo skoraj 500 ljudi, še poroča AFP.