V zemlji zazevala 200 metrov globoka luknja, premera 25 metrov

Nacionalna služba za geologijo in rudarstvo Senageomin je v soboto opazila luknjo in tja poslala strokovno osebje. "Do dna vrtače je precejšnja razdalja, približno 200 metrov. Tam spodaj nismo odkrili materiala, videli pa smo večjo količino vode," je po navedbah The Guardiana pojasnil direktor službe David Montenegro .

Predstavniki kanadske družbe Lundin Mining, ki je večinska lastnica rudnika, so sporočili, da delavci ali skupnosti niso bili poškodovani zaradi vdora zemlje in da je luknja ostala stabilna, odkar so jo prvič odkrili. "Po odkritju je bilo območje takoj izolirano, obveščeni so bili ustrezni pristojni organi. Luknja ni pustila nobenih posledic na ljudeh, opremi ali infrastrukturi," so zapisali v izjavi.

Strokovnjaki zdaj opravljajo tehnično analizo, ki bo pojasnila, zakaj je luknja nastala. Najbližja hiša je od vdora zemlje oddaljena 600 metrov, naseljena območja in javne službe pa skoraj kilometer, so po poročanju The Guardiana še pojasnili iz družbe Lundin Mining .