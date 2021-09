Slovenija bo Afganistanu namenila dodatnih 300.000 evrov

V Ženevi poteka mednarodna donatorska konferenca za Afganistan, ki se po talibanskem prevzemu oblasti pred slabim mesecem dni zdaj sooča s humanitarno krizo. Na konferenci se je zbralo 40 ministrov in tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, medtem ko je visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi prispel v Kabul. Minister za zunanje zadeve Anže Logar je ob tem napovedal, da bo Slovenija za takojšen odziv na slabšanje humanitarnih razmer v Afganistanu namenila dodatnih 300.000 evrov.

Kot so ob tem napovedali na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, bodo sredstva namenjena za najnujnejše humanitarne potrebe po hrani in zdravstveni oskrbi ter za pomoč notranje razseljenim in beguncem v sosednjih državah. Slovenski prispevki Afganistanu pa bodo usmerjeni preko Svetovnega programa za hrano (WFP), Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) in Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR).

icon-expand Sredstva bodo namenjena za najnujnejše humanitarne potrebe po hrani in zdravstveni oskrbi ter za pomoč notranje razseljenim in beguncem v sosednjih državah. FOTO: AP

"Konferenca je v celoti izpolnila pričakovanja glede solidarnosti z ljudmi v Afganistanu," je dejal generalni sekretar ZN. Pred tem je Antonio Guterres na konferenci poudaril, da Afganistanci potrebujejo rešilno vrv. "Po desetletjih vojne, trpljenja in negotovosti so verjetno v najnevarnejšem obdobju," je povedal o razmerah v Afganistanu. " Naj bo jasno. Pri tej konferenci ne gre zgolj za to, kaj bomo dali Afganistancem. Gre za to, kaj jim dolgujemo," je poudaril. Izpostavil je, da so imeli v Afganistanu že pred prihodom talibanov na oblast "eno najhujših humanitarnih kriz na svetu". Kot opozarjajo v ZN, so v Afganistanu po umiku tujih vojakov in vzponu talibanov na robu propada osnovnih storitev, od zdravstva do oskrbe z vodo in sanitarne ureditve. Denar potrebujejo tudi za pomoč ženskam in otrokom ter zagon izobraževalnih projektov, za zagotovitev zasilnih bivališč za 3,5 milijona notranje razseljenih Afganistancev ter za pomoč v obliki hrane, s pomanjkanjem katere se sooča kar 93 odstotkov afganistanskih gospodinjstev. Po ocenah ZN bodo Afganistanci tako že do decembra potrebovali več kot 600 milijonov dolarjev pomoči. Številne države so sicer pripravljene zagotoviti humanitarno pomoč, a mnoge skrbi, kako bo denar porabljen, glede na to, da so zdaj na oblasti talibani, zato želijo donacije vezati na določene pogoje.

icon-expand Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je nagovoril okrog 40 ministrov, ki so prisotni na konferenci. FOTO: AP

Gutteres: Potreben je dodaten denar, in to hitro Gutteres je napovedal, da bodo Združeni narodi iz sklada za nujen odziv sprostili 20 milijonov ameriških dolarjev, ki bodo namenjeni humanitarni operaciji v Afganistanu. Ob tem je poudaril, da je potreben dodaten denar, in to hitro. Evropska komisija je danes sporočila, da je humanitarno pomoč Afganistanu in širši regiji okrepila s predhodno predvidenih 57 milijonov evrov na več kot 200 milijonov evrov. Če bo treba, bodo razmislili o dodatni pomoči.

"V Afganistanu je treba nujno ukrepati, da bi se izognili zlomu osnovnih storitev za ljudi, ki potrebujejo pomoč. EU podpira vse napore mednarodne skupnosti za nadaljnjo solidarnost z ljudmi v Afganistanu, ki trpijo zaradi vse pogostejših kršitev mednarodnega humanitarnega prava, desetletij konflikta in naravnih katastrof," je ob tem poudaril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, ki se udeležuje konference. Vse strani v Afganistanu je pozval, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in omogočijo dostop do humanitarne pomoči, ki je življenjskega pomena. Visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi v Kabulu Tudi nemški zunanji minister Heiko Maas je talibane pozval, naj zagotovijo varnost humanitarnih organizacij in njihovih sodelavcev v Afganistanu. "Nemčija je humanitarno pomoč za Afganistan že povečala za 100 milijonov evrov. Načrtujemo pa še dodatnih 500 milijonov evrov pomoči v podporo Afganistanu in njegovim sosedam," je povedal ob tem.

icon-expand Afganistanci bi do decembra potrebovali več kot 600 milijonov dolarjev pomoči. Denar med drugim potrebujejo za pomoč ženskam in otrokom ter za zagon izobraževalnih projektov FOTO: AP