Trump posvaril Teheran pred posledicami, če ne sklenejo dogovora

"Posredno bom sodeloval v teh pogovorih," je ameriški predsednik Donald Trump dejal novinarjem na krovu letala Air Force One na poti v Washington, poročajo tuje tiskovne agencije.
"Mislim, da si ne želijo posledic, če ne sklenejo dogovora," je dejal Trump.
ZDA in Iran bosta danes v Ženevi začela drugi krog pogovorov, ki sledijo večtedenskem stopnjevanju napetosti in Trumpovim grožnjam z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle val protestov, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi.
Trump je na Bližnji vzhod poslal vojaško floto z dvema letalonosilkama, ameriška vojska pa se kljub pogajanjem pripravlja na možnost večtedenskih operacij proti Iranu, če bo Trump odredil napad, sta za agencijo Reuters povedala neimenovana ameriška uradnika.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) je medtem v ponedeljek začela vojaško vajo mornarice v Hormuški ožini.
Na pogajanjih, ki potekajo ob posredovanju Omana in bodo potekala v prostorih veleposlaništva te države v Švici, bo Iran zastopal zunanji minister Abas Aragči, ZDA pa posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Trumpa, Jared Kushner.
Iransko zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da se je "stališče ZDA glede iranskega jedrskega vprašanja premaknilo k bolj realističnemu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Abas Aragči je v Ženevo pripotoval že v nedeljo zvečer, pred današnjimi pogajanji pa se je v spremstvu delegacije diplomatov in jedrskih strokovnjakov med drugim sestal tudi z generalnim direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelom Grossijem.
Iranski zunanji minister je v ponedeljek po prihodu v Švico na omrežju X sporočil, da je v Ženevo prispel "s konkretnimi idejami za dosego poštenega in pravičnega sporazuma", ne namerava pa se uklanjati grožnjam.
ZDA in Iran sta pogovore začela v začetku meseca v Omanu po večtedenskem naraščanju napetosti. Ključna točka v pogajanjih je sicer iranski jedrski program. V Teheranu so želeli omejiti pogovore le na jedrska vprašanja, Washington pa je doslej vztrajal pri razširitvi pogovorov še na druge teme, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket in podpora oboroženim skupinam v regiji, k čemur je pozival tudi Izrael.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.