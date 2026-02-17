Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump posvaril Teheran pred posledicami, če ne sklenejo dogovora

Ženeva, 17. 02. 2026 06.50 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.H. STA
Donald Trump

V Švici se bodo nadaljevala pogajanja med Iranom in ZDA. Iran zastopa zunanji minister Aragči, ki je od nedelje v Ženevi opravil tudi več drugih srečanj, ZDA pa posebni odposlanec Witkoff in zet ameriškega predsednika, Jared Kushner. Ključna točka v pogajanjih je iranski jedrski program. Ameriški predsednik Trump je pred današnjim novim krogom pogovorov med ZDA in Iranom o iranskem jedrskem programu posvaril Teheran pred posledicami, če ne sklenejo dogovora.

"Posredno bom sodeloval v teh pogovorih," je ameriški predsednik Donald Trump dejal novinarjem na krovu letala Air Force One na poti v Washington, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Mislim, da si ne želijo posledic, če ne sklenejo dogovora," je dejal Trump.

ZDA in Iran bosta danes v Ženevi začela drugi krog pogovorov, ki sledijo večtedenskem stopnjevanju napetosti in Trumpovim grožnjam z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle val protestov, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi.

Trump je na Bližnji vzhod poslal vojaško floto z dvema letalonosilkama, ameriška vojska pa se kljub pogajanjem pripravlja na možnost večtedenskih operacij proti Iranu, če bo Trump odredil napad, sta za agencijo Reuters povedala neimenovana ameriška uradnika.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je medtem v ponedeljek začela vojaško vajo mornarice v Hormuški ožini.

Preberi še Iran pripravljen na kompromis z ZDA: 'Žogica je na njihovi strani'

Na pogajanjih, ki potekajo ob posredovanju Omana in bodo potekala v prostorih veleposlaništva te države v Švici, bo Iran zastopal zunanji minister Abas Aragči, ZDA pa posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Trumpa, Jared Kushner.

Iransko zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da se je "stališče ZDA glede iranskega jedrskega vprašanja premaknilo k bolj realističnemu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski zunanji minister Abas Aragči in Rafael Grossi (IAEA)
Iranski zunanji minister Abas Aragči in Rafael Grossi (IAEA)
FOTO: AP

Abas Aragči je v Ženevo pripotoval že v nedeljo zvečer, pred današnjimi pogajanji pa se je v spremstvu delegacije diplomatov in jedrskih strokovnjakov med drugim sestal tudi z generalnim direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelom Grossijem.

Iranski zunanji minister je v ponedeljek po prihodu v Švico na omrežju X sporočil, da je v Ženevo prispel "s konkretnimi idejami za dosego poštenega in pravičnega sporazuma", ne namerava pa se uklanjati grožnjam.

ZDA in Iran sta pogovore začela v začetku meseca v Omanu po večtedenskem naraščanju napetosti. Ključna točka v pogajanjih je sicer iranski jedrski program. V Teheranu so želeli omejiti pogovore le na jedrska vprašanja, Washington pa je doslej vztrajal pri razširitvi pogovorov še na druge teme, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket in podpora oboroženim skupinam v regiji, k čemur je pozival tudi Izrael.

ženeva pogajanja iran zda jedrski program

V Švici nov krog pogovorov za končanje vojne v Ukrajini

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Renee Nicole Good v spomin
17. 02. 2026 08.17
banda ameriška desničarska zločinska...usa so same izstopile iz tega dogovora z Iranom ..sedaj pa izsiljujejo, uničujejo, morijo otroke, ženske, civiliste tisoče km izven usa...enako Irak, Libija, Sirija...itd
Odgovori
0 0
GMajky
17. 02. 2026 08.10
Kaj nimajo vsi pravice do samoobrambe, al to velja samo za izrael? zakaj bi se iran pogovarjal o raketah, ki so program samoobrambe? zaenkrat se nobenega niso napadli prvi!!! za razliko od izraela, ki VEDNO napada prvi in je dejansko najvecji agresor in terorist v regiji!!!
Odgovori
+2
2 0
sabro4
17. 02. 2026 08.06
temu se reče izsiljevanje pod vojaškim pritiskom, kakšna pogajanja, vas prosim, in nenazadnje tudi to jim ne bo pomagalo, inteligenca pentagona je ugotovila citiram:"Hudo bo, zaloge ameriških raket se bodo izpraznile hitreje od iranskih!" tako da malo so se p....li pravičneži in mirotvorci iz washington DC
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534