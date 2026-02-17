Trump posvaril Teheran pred posledicami, če ne sklenejo dogovora

"Posredno bom sodeloval v teh pogovorih," je ameriški predsednik Donald Trump dejal novinarjem na krovu letala Air Force One na poti v Washington, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Mislim, da si ne želijo posledic, če ne sklenejo dogovora," je dejal Trump.

ZDA in Iran bosta danes v Ženevi začela drugi krog pogovorov, ki sledijo večtedenskem stopnjevanju napetosti in Trumpovim grožnjam z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle val protestov, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi.

Trump je na Bližnji vzhod poslal vojaško floto z dvema letalonosilkama, ameriška vojska pa se kljub pogajanjem pripravlja na možnost večtedenskih operacij proti Iranu, če bo Trump odredil napad, sta za agencijo Reuters povedala neimenovana ameriška uradnika.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je medtem v ponedeljek začela vojaško vajo mornarice v Hormuški ožini.