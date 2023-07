V zgodovinskem jedru Neaplja prepovedali odpiranje novih restavracij in barov

Načrt oblasti za zaščito mesta je uperjen predvsem proti odpiranju restavracij s hitro prehrano, okrepčevalnic in trgovin z alkoholnimi pijačami, v katerih nakupujejo pretežno turisti. Cilj je preprečiti, da bi mestno jedro postalo še bolj natrpano in da bi v njem prevladale poceni restavracije. V zadnjih letih je namreč število lokalov v Neaplju, ki ponujajo hrano za s seboj, močno naraslo.

Tudi mnoga druga večja mesta v Italiji, med njimi Rim, Firence in Benetke, so že sprejela ukrepe, da bi ustavila spremembe v zgodovinskih središčih na račun cenenih trgovin in lokalov, ki so v prvi vrsti namenjeni turistom.