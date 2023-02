V živalskem vrtu naj bi ubil štiri koze, nato pa jih pripravil za večerjo

"Te štiri živali so bile zaklane in skuhane v prostorih živalskega vrta, nato pa so jih postregli na božični zabavi," je dejal Fernando Ruiz Gutierrez, direktor oddelka za prostoživeče živali. Za to je okrivil takratnega direktorja živalskega vrta Joséja Rubna Navo. S tem dejanjem je Navo ogrozil tudi zdravje ljudje, ki so koze zaužili. Te namreč niso bile primerne za prehranjevanje.

Navo so sicer z mesta direktorja živalskega vrta odstranili že 12. januarja, po tem, ko je v živalskem vrtu poginil jelen. Preiskovalci pa so v torek povedali, da naj bi bile nekatere živali po Navinem naročilu že predhodno prodane, zamenjane ali pojedene, poroča The Guardian.