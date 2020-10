V živalskem vrtu poginila najstarejša črna nosoroginja

Kilaguni, katere zaščitni znak je bil izrazit rog, je v nemški živalski vrt prvič prišla 19. oktobra 1975, pred skoraj natanko 45 leti. Za seboj je pustila hčerki, črno nosoroginjo Maburi, 18, in indijsko nosoroginjo Betty, 25, pa tudi vnuka Maisho in Karla, stara dve leti. Kilaguni je sicer skupaj skotila pet mladičev, kar je prispevalo k ohranjanju ogroženih vrst, so sporočili iz živalskega vrta.

V naravi črni nosorogi redko živijo več kot 30 let, so povedali v živalskem vrtu in dodali, da je vrsta zaradi nezakonitega lova zdaj močno ogrožena. Rog je zaželena trofeja, ki se prodaja kot domnevno čudežno zdravilo. Od leta 2008 so v jugovzhodni in vzhodni Afriki zabeležili izredno visoko raven krivolova. Ogroženi pa so tudi beli nosorog in afriški slon. V zadnjih desetih letih so lovci namreč ubili več kot 7000 nosorogov.