V živalskem vrtu Santa Barbara pozdravili mladička amurskega leoparda

Mladiči ogroženega amurskega leoparda so se v živalskem vrtu Santa Barbara v Kaliforniji skotili 6. avgusta. Dogodek je razveselil številne naravovarstvenike, saj je mednarodna zveza za ohranjanje narave amurske leoparde označila za enega najbolj ogroženih vrst na svetu.

Predstavniki živalskega vrta so ob tem dejali, da si v okviru prizadevanj za ohranjanje že nekaj let prizadevajo za vzrejo teh leopardov. Mladiček, ki so ga poimenovali Marta, je ob skotitvi tehtal 1,1 kilograma.

Kakor so sporočili iz živalskega vrta, je bil mladiček močan in aktiven, vendar pa prvi teden po skotitvi velja ta kritičnega za preživetje mladiča. Predstavniki živalskega vrta so bili tako sprva zaskrbljeni, saj se Marta v prvih 12 urah po skotitvi še ni začela dojiti, vendar pa so zdaj potrdili, da mladiček lepo napreduje.