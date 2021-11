V živalskem vrtu v Nebraski zaradi covida poginili trije snežni leopardi

"Naši leopardi Ranney, Everest in Makalu so bili zelo priljubljeni – tako pri ljudeh znotraj kot zunaj živalskega vrta," so pristojni sporočili na Facebookovem profilu. "Ta izguba je zares srce parajoča in vsi skupaj žalujemo."

Prejšnji mesec so iz živalskega vrta sporočili, da njihovi leopardi in sumatrski tigri kažejo simptome okužbe z novim koronavirusom, da so pozitivni, pa so nato potrdili tudi z odvzetimi brisi. Kako so se okužili, ni znano. Živali so zdravili s steroidi in antibiotiki, da bi preprečili sekundarne okužbe.

"Sumatrska tigra Axl in Kumar sta si po bolezni zdaj že povsem opomogla," so še sporočili iz živalskega vrta.

Živalski vrt kljub temu ostaja odprt in je sprejel vse potrebne ukrepe, da bi zamejil nadaljnje širjenje okužb med ljudmi in živalmi, so še zagotovili.