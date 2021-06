V živo izpod rjuh: pogumna reportaža iz sveta svingerjev

Intervju med spolnim odnosom. Nenavadno poročanje. In bister pristop do zelo skrivnega sveta. To je komentar vodilnih na eni od danskih radijskih postaj, ki je s šokantno reportažo o življenju svingerjev postala znana po vsem svetu. Zakaj? Zato, ker je novinarka v živo predvajala intervju z enim od udeležencev zabave, medtem ko je imela z njim spolni odnos. Prav ste slišali. Novinarka potezo označuje za enega najzanimivejših in zabavnih dni v karieri, a da je težko ostala zbrana. Medtem ko sama trdi, da je za poročanje izpod rjuh dobila večinoma zgolj pozitivne komentarje, pa so mnogi Danci njeno dejanje označili že kar za prostitucijo.

