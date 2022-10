V zloglasnem zaporu Evin odjeknili streli, iz njega se vali dim

Na spletu so zakrožili videoposnetki, ki prikazujejo, kako se nad teheranskim zaporom Evin dviga dim. V zloglasnem zaporu so zaprti politični zaporniki. Iz zapora je slišati strele in alarm, pred vrati zapora so se medtem zbrale družine zapornikov.

Iz zapora Evin se slišijo streli, vidi se dim, poroča aktivistična spletna stran 1500tasvir, ki jo povzema agencija Reuters. Pojavili so se tudi videoposnetki posebnih enot na motorjih, ki se odpravljajo proti zaporu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Družine zapornikov so se zbrale pred glavnimi vrati zloglasnega zapora, v katerem so zaprti politični zaporniki. "Lahko vidim ogenj in dim. Veliko število posebnih enot in rešilcev," je za Reuters dejala neimenovana priča. V sredo se je v zapor vrnil tudi iranski Američan Siamak Namazi, ki je v Evinu zaprt skoraj sedem let zaradi obtožb, povezanih z vohunjenjem, ki jih je Washington sicer zavrnil kot neutemeljene. Pred tem so mu odobrili kratek dopust, je povedal njegov odvetnik. Iranski uradniki ter državni mediji sicer posnetkov, ki so zakrožili na spletu, niso takoj komentirali. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Omenjeni zapor je sicer že dalj časa tarča kritik zahodnih skupin za človekove pravice, vlada ZDA pa ga je leta 2018 zaradi "resnih kršitev človekovih pravic" uvrstila na črni seznam. Organizacija Human Rights Watch je oblasti v zaporu obtožila groženj z mučenjem in zaporno kaznijo za nedoločen čas ter dolgotrajnih zasliševanj in odrekanja zdravstvene oskrbe pripornikom.