V znak protesta so se prilepili na letališko ploščad: 'Odgovorni so bogataši'

Berlinska policija je sporočila, da je na območju letališča Berlin Brandenburg, ki ni odprto za javnost, naletela na "več ljudi". Aktivisti okoljske skupine Last Generation (zadnja generacija) so namreč brez dovoljenja vstopili na letališko ploščad, nekateri so se prilepili na tla, po letaliških manevrskih površinah pa so se zapeljali tudi s kolesi, zaradi česar so pristojni morali ustaviti letalski promet.

Videoposnetek prikazuje člane aktivistične okoljske skupine Last Generation, ki so do vzletno-pristajalne steze prišli skozi luknjo v žičnati ograji. Skupina je sicer javnost pozvala, naj preneha potovati z letalom, vlado pa, naj preneha subvencionirati letalski prevoz. Okoljski aktivisti skupine Last Generation so v izjavi zapisali: "Letalo ni prevozno sredstvo za običajne ljudi. 80 odstotkov ljudi namreč še nikoli ni letelo. En odstotek bogatašev je torej odgovoren za približno polovico emisij toplogrednih plinov, povezanih z letenjem." Tiskovni predstavnik letališča je povedal, da so aktivisti na letališko stezo vstopili z dveh točk na severu in jugu, policija pa jih je pridržala. Včeraj je predstavnik sicer sporočil, da leti, potem ko so morali letališče zaradi protesta začasno zapreti, ponovno normalno potekajo, nimajo pa natančnih informacij glede tega, na koliko letov je protest vplival, poroča Skynews. Spomnimo Okoljski aktivisti so bili v zadnjih mesecih zelo aktivni. Dva sta se junija v znak protesta proti rabi fosilnih goriv prilepila na sliko slikarja Vincenta van Gogha, oktobra so se prilepili na okostje dinozavra, v znak protesta sta dva s pire krompirjem tudi prekrila sliko francoskega slikarja Clauda Moneta, z oranžno barvo pa so polili tudi štiri stavbe v britanski prestolnici.