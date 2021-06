V znak protesta zaradi Uefine prepovedi v mavrično barvo odeto nemško gospodarstvo

Običajno profilno fotografijo so z mavričnim ozadjem v znak protesta na svojem Twitterjevem računu zamenjali pri nemškem avtomobilskem gigantu BMW, sledili so mu Siemens in banki Sparkasse ter HypoVereinsbank, pri nas bolj znana kot UniCredit Bank. Posnemali so jih še nemški Telekom, münchenska policija, pa tudi lokalna gasilska zveza.

Povod za to je bila zavrnitev zahteve mestnega sveta Münchna s strani Evropske nogometne zveze (Uefa). Veljaki bavarske prestolnice so želeli s pobudo, da med tekmo med Nemčijo in Madžarsko Allianz Areno obarvajo v mavrične barve, izraziti svoje nestrinjanje do madžarske vlade, ki je pred kratkim sprejela zakon, ki omejuje informacijske pravice mladih glede homoseksualnosti in transseksualnosti.