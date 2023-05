V znamenitem kanalu v Benetkah tekla fluorescentno zelena voda

Obiskovalce znamenitih Benetk, ki vsakodnevno množično prihajajo v to mesto na vodi, je danes pričakal malce drugačen prizor. Namesto vsakdanje barve vode v kanalu Grande je tam tekla fluorescentno zelena tekočina in obarvala vodo. Odgovornosti za ta incident ni prevzela še nobena okoljska skupina.

Zelena voda je bila prvič opažena okoli 9. ure in se je počasi širila, je razvidno iz številnih slik, objavljenih na družbenih omrežjih, na katerih so gondole, vodni taksiji in vodni avtobusi drseli skozi smaragdno snov.

Tiskovni predstavnik lokalnega prefekta je za CNN povedal, da so takoj odvzeli vzorce vode, pregledali posnetke nadzornih kamer in vprašali lokalne gondoljerje in voznike čolnov, ali so opazili kaj sumljivega, nato pa sklicali nujni sestanek za preiskavo vzroka zelene vode.

Mestni svetnik Andrea Pegoraro je takoj obtožil okoljske aktiviste, ki so v zadnjih mesecih napadali italijanske spomenike kulturne dediščine. Skupina Ultima Generazione, ki je prejšnji konec tedna v vodnjak Trevi v Rimu nalila oglje, je na vprašanje, ali so oni krivi za zeleno vodo, za CNN odgovorila: "To nismo bili mi."

Na spletu so se pojavile različne teorije, med drugimi, da bi lahko šlo za alge ali snov, ki je bila nezakonito razpršena po kanalu. Do nenavadne obarvanosti je prišlo v času, ko mesto praznuje prireditev s čolni Vogalonga, ki je bila ustvarjena za boj proti valovanju in obnovo beneških tradicij ter pomaga širiti pozornost za okolje in naravo ter arhitekturni bienale, ki se je začel prejšnji konec tedna.

To sicer ni prvič, da se je barva beneškega kanala spremenila. Leta 1968 je argentinski umetnik Nicolás García Uriburu med vsakoletnim beneškim bienalom vodo kanala obarval zeleno s fluorescenčnim barvilom, imenovanim fluorescein. S to potezo je želel opozoriti na ekološka vprašanja ter odnos med naravo in civilizacijo.