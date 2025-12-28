Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V znani restavraciji izbruhnil množični pretep

Medžugorje, 28. 12. 2025 12.41 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
M.S.
Pretep v Medžugorju

V znani restavraciji v romarskem kraju Medžugorje v BiH je izbruhnil množični pretep, ki so ga ujele kamere. Posnetek se zdaj širi po družbenih omrežjih.

Po poročanju portala Radio Sarajevo se je incident zgodil v priljubljeni restavraciji Gardens. Kot je razvidno s posnetka, se je sprla večja skupina moških, medtem ko je v ozadju odmevala znana pesem pokojnega Halida Bešlića Prvi poljubac.

Po začetnem prerivanju se je spor sprevrgel v pretep, ki se je kasneje nadaljeval na ulici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi gostje restavracije so medtem neprijetne prizore snemali s svojimi mobilnimi telefoni.

Vzrok za pretep še ni znan, prav tako tudi ne, ali je bil kdo poškodovan. Tamkajšnja policija se na dogodek še ni odzvala.

pretep medžugorje

Obsodili priznanje Somalilanda in 'poskuse nasilnega izgona Palestincev'

Po brodolomu čolna pogrešan španski nogometni trener in njegovi trije otroci

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
28. 12. 2025 14.12
Sem mislil da so pretepi v/pred kafičem, diskačem.....v restavracijo pa se baje hodi jest....če pa je še znana morda prestižna, potem so tam doli polni denarja - verjetno sta se dva scufala okoli enega prostega stola...
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
28. 12. 2025 14.09
A to je pretep??? Lol
Odgovori
+1
1 0
dron
28. 12. 2025 14.00
SDS kletarji se tepejo za pasjo radost🐷
Odgovori
-1
2 3
Perovskia
28. 12. 2025 14.17
pa tvoja možganska paraliza
Odgovori
0 0
Moni N
28. 12. 2025 13.57
Chick fight
Odgovori
+1
1 0
verla
28. 12. 2025 13.54
mavrične barve,udarci so prav takšni.
Odgovori
+5
5 0
G. Papež
28. 12. 2025 13.46
Tepejo se kot damice.
Odgovori
+5
6 1
Artechh
28. 12. 2025 13.39
Napredna družba z IQ fikusa. Kaj bi pričakoval
Odgovori
+7
7 0
Ricola Swiss
28. 12. 2025 13.38
In to je novica če se Bosanci pretepajo, hvala 24 ur!
Odgovori
+5
6 1
klop12
28. 12. 2025 13.36
dons se že za vsak drek stepe folk. res smo napredovali. Mi gremo proti srednjemu veku, ne proti neki civilizaciji 21. stoletja
Odgovori
+6
8 2
šaljivdžija
28. 12. 2025 13.56
BLKN, .bg-a 😁
Odgovori
+1
1 0
Justice4all
28. 12. 2025 13.33
Tej liki ne vejo kaj je pretep...to je malo večje prerivanje...bolj se trepljajo kakor udarjajo....
Odgovori
+6
7 1
devlon
28. 12. 2025 13.23
aha..sem mislil, da je posnetek živalskega vrta
Odgovori
+4
4 0
Dragica Cegler
28. 12. 2025 13.22
In to je novica ,ko se štejejo Bosanci,,Jer jim špila Halil.Jao 24 ur.....
Odgovori
+11
14 3
nikolinormalen
28. 12. 2025 13.29
In ti jo klikneš, pregledaš in še komentiraš. 😂
Odgovori
+5
8 3
Fenrir
28. 12. 2025 13.18
Južnjaki ki ne zmorejo kontrolirati svojih ubogih čustev.
Odgovori
+10
11 1
Panter 63
28. 12. 2025 13.29
Sem odprl črno kroniko da bi ti odgovoril kaj se dogaja v Sloveniji glede pretepov. Pet začetnih člankov so tri pretepi. Od Maribora, štiri na enega,v Izoli pretepel ženo in očeta, podobno Markovci. Naprej nisem več bral. Tako da bi tudi Slovenciljni lahko kontrolirali ubogih čustev. Nič se ne delaj nedolžnega. Nista nič dalje od teh primitivec.
Odgovori
+1
6 5
damy1972
28. 12. 2025 13.08
Bravo 24ur.com! Da ste le objavili....
Odgovori
+0
2 2
Brus1234
28. 12. 2025 13.07
Piše pa množičen protest!! Joj ste kekci!!!
Odgovori
+13
13 0
bibaleze
Portal
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
zadovoljna
Portal
Danes je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
vizita
Portal
Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
Kaj pomenijo krči v mečih, ki se pojavijo ponoči?
cekin
Portal
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
moskisvet
Portal
Resnica o psihopatiji: Kako prepoznati nevarne posameznike?
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
4 scenariji, ki bi lahko izbrisali človeštvo
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu
To so najbolj luksuzna stanovanja na svetu
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425