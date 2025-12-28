V znani restavraciji izbruhnil množični pretep

Po poročanju portala Radio Sarajevo se je incident zgodil v priljubljeni restavraciji Gardens. Kot je razvidno s posnetka, se je sprla večja skupina moških, medtem ko je v ozadju odmevala znana pesem pokojnega Halida Bešlića Prvi poljubac.
Po začetnem prerivanju se je spor sprevrgel v pretep, ki se je kasneje nadaljeval na ulici.
Drugi gostje restavracije so medtem neprijetne prizore snemali s svojimi mobilnimi telefoni.
Vzrok za pretep še ni znan, prav tako tudi ne, ali je bil kdo poškodovan. Tamkajšnja policija se na dogodek še ni odzvala.
