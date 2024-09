V zračnem napadu na begunsko zavetišče v mestu Gaza več mrtvih

Med ranjenimi v napadu na nekdanjo šolo Al Zajtun C, kjer je zavetišče našlo na tisoče razseljenih ljudi, so bili večinoma otroci in ženske, sporočilo palestinske civilne zaščite navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da so "zračne sile izvedle natančen napad na teroriste, ki so delovali v poveljniškem in nadzornem centru Hamasa v mestu Gaza". Po njihovih navedbah se je vojaški cilj nahajal v šoli Al Falah ob poslopju šole Al Zajtun.