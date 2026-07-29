V zraku 24 ur in 24 minut: zamenjali 17 časovnih pasov, videli dva sončna vzhoda

Gre za najdaljši komercialni polet v zgodovini. Posadka je vzletela 27. julija ob 7.28 (UTC) iz Melbourna v Avstraliji in več kot dan kasneje, 28. julija ob 7.52 (UTC), pristala v Franciji.
Let je bil del testiranja družbe Qantas, ki želi zagotoviti neprekinjene lete z vzhodne Avstralije v Evropo in vzhodno Severno Ameriko.
Družba naj bi s prodajo kart za dolge čezoceanske lete začela prihodnje leto. V načrtu so neposredni leti iz Sydneyja v London in nazaj, sledili bi tudi neposredni leti iz Sydneyja v New York, navaja Tagesschau.
Za projekt, poimenovan Projekt Sunrise, so naročili izdelavo 12 posebej predelanih letal A350-1000, je poročal Flightradar24.
A pred tem morajo za certificiranje letal opraviti več testov, med njimi tudi dolge vzdržljivostne lete. In prav v okviru teh letov si je Airbus zadal cilj podreti rekord v najdaljši razdalji za komercialna letala.
V prvem testnem letu iz Toulousa v Melbourne je letalo v 19 urah in 12 minutah prevozilo približno 17.000 kilometrov. Na povratnem letu pa so simulirali dejansko pot za polete s potniki. Na krovu je bilo osem članov testne ekipe proizvajalca letal, dva pilota Qantasa in dva inženirja. Med poletom so preverjali prilagoditve za dodatni rezervoar za gorivo, prezračevalni sistem letala in modifikacije, namenjene zmanjšanju ravni hrupa.
Polet je na spletu vzbudil precejšnje zanimanje. Po podatkih storitve za sledenje letom Flightradar24 ga je spremljalo več kot 3,6 milijona ljudi in s tem postal eden najbolj spremljanih poletov vseh časov.
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