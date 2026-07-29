V zraku 24 ur in 24 minut: zamenjali 17 časovnih pasov, videli dva sončna vzhoda

Gre za najdaljši komercialni polet v zgodovini. Posadka je vzletela 27. julija ob 7.28 (UTC) iz Melbourna v Avstraliji in več kot dan kasneje, 28. julija ob 7.52 (UTC), pristala v Franciji.

Let je bil del testiranja družbe Qantas, ki želi zagotoviti neprekinjene lete z vzhodne Avstralije v Evropo in vzhodno Severno Ameriko.

Družba naj bi s prodajo kart za dolge čezoceanske lete začela prihodnje leto. V načrtu so neposredni leti iz Sydneyja v London in nazaj, sledili bi tudi neposredni leti iz Sydneyja v New York, navaja Tagesschau.

Za projekt, poimenovan Projekt Sunrise, so naročili izdelavo 12 posebej predelanih letal A350-1000, je poročal Flightradar24.