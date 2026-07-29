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V zraku 24 ur in 24 minut: zamenjali 17 časovnih pasov, videli dva sončna vzhoda

Toulous, 29. 07. 2026 16.31 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
N.L.
Testno letalo Airbus A350-1000ULR

Testno letalo Airbus A350-1000ULR družbe Qantas je opravilo rekordni polet. Letalo je bilo v zraku kar 24 ur in 24 minut. Brez postankov so preleteli več kot 23.000 kilometrov, prečkali tri celine in dva oceana. Posadka na letalu je lahko opazovala dva sončna vzhoda in zahoda. Zamenjali so kar 17 časovnih pasov.

Airbus A350-1000ULR
Airbus A350-1000ULR
FOTO: Profimedia

Gre za najdaljši komercialni polet v zgodovini. Posadka je vzletela 27. julija ob 7.28 (UTC) iz Melbourna v Avstraliji in več kot dan kasneje, 28. julija ob 7.52 (UTC), pristala v Franciji.

Let je bil del testiranja družbe Qantas, ki želi zagotoviti neprekinjene lete z vzhodne Avstralije v Evropo in vzhodno Severno Ameriko.

Družba naj bi s prodajo kart za dolge čezoceanske lete začela prihodnje leto. V načrtu so neposredni leti iz Sydneyja v London in nazaj, sledili bi tudi neposredni leti iz Sydneyja v New York, navaja Tagesschau.

Za projekt, poimenovan Projekt Sunrise, so naročili izdelavo 12 posebej predelanih letal A350-1000, je poročal Flightradar24.

Najdaljši let s komercialnim letalom
Najdaljši let s komercialnim letalom
FOTO: Flightradar24

A pred tem morajo za certificiranje letal opraviti več testov, med njimi tudi dolge vzdržljivostne lete. In prav v okviru teh letov si je Airbus zadal cilj podreti rekord v najdaljši razdalji za komercialna letala.

V prvem testnem letu iz Toulousa v Melbourne je letalo v 19 urah in 12 minutah prevozilo približno 17.000 kilometrov. Na povratnem letu pa so simulirali dejansko pot za polete s potniki. Na krovu je bilo osem članov testne ekipe proizvajalca letal, dva pilota Qantasa in dva inženirja. Med poletom so preverjali prilagoditve za dodatni rezervoar za gorivo, prezračevalni sistem letala in modifikacije, namenjene zmanjšanju ravni hrupa.

Pot letala je na spletu spremljajo več kot 3,6 milijona ljudi.
Pot letala je na spletu spremljajo več kot 3,6 milijona ljudi.
FOTO: Profimedia

Polet je na spletu vzbudil precejšnje zanimanje. Po podatkih storitve za sledenje letom Flightradar24 ga je spremljalo več kot 3,6 milijona ljudi in s tem postal eden najbolj spremljanih poletov vseh časov.

Qantas letalski promet Airbus A350 rekord Projekt Sunrise

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KOMENTARJI10

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hondica
29. 07. 2026 17.45
To je zame hujš kot zapor 😅
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0 0
Artechh
29. 07. 2026 17.42
24h? Men se po 12h mesa v glavi
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0 0
Teleport
29. 07. 2026 17.47
Jaz že po 3h urah trpim v avtu
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0 0
Artechh
29. 07. 2026 17.41
24h? Men se bo 12 blede v Glavi
Odgovori
0 0
proofreader
29. 07. 2026 17.14
To se ti zmeša. Da o krvnih strdkih ne govorimo.
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+3
3 0
a res1
29. 07. 2026 17.07
Kaj pa, če bi bila ta stvar obremenjena z potniki in prtljago. Pa gremo :2 in smo tu.
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+3
3 0
JanezNovak13
29. 07. 2026 17.01
"..prvem testnem letu ... je letalo v 19 urah in 12 minutah prevozilo približno 17.000 kilometrov" Prevozilo?
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+7
7 0
JanezNovak13
29. 07. 2026 17.00
"Gre za najdaljši komercialni polet v zgodovini." Komercialni? Pa samo posadka je bila gor.
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+6
7 1
Protoc
29. 07. 2026 17.06
Eh Janezek..obstajajo vreče, kot težišče..pa ja ne bodo na testnem letu, prevažali potnike..kaj če se kaj zgodi, Janezek, kaj pa potem?
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+2
3 1
JanezNovak13
29. 07. 2026 17.33
@protoc: kukr zastopš tk pa govoriš. Komercialen pomeni, da so vozovnice prodali. Če pa samo balast naložijo pa to ni tak polet.
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0 0
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