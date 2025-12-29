Helikopterja trčila v zraku: eden v spirali strmoglavil ob tla

Videoposnetek s kraja nesreče prikazuje, kako eden od helikopterjev v spirali strmoglavi na tla.

Kot je za ABC News povedal eden od očividcev, je najprej zaslišal glasen pok, nato pa zagledal naglo spuščanje helikopterja. Šele nekaj trenutkov za tem je opazil, da proti tlem pada še drug helikopter, ki je v trčenju očitno utrpel manj škode.

Zvezna uprava za letalstvo je sporočila, da sta trčila helikopterja Enstrom F-28A in Enstrom 280C nad občinskim letališčem Hammonton. En helikopter so po strmoglavljenju zajeli plameni, poroča AP.