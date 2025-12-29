Naslovnica
Tujina

Helikopterja trčila v zraku: eden v spirali strmoglavil ob tla

New Jersey, 29. 12. 2025 16.34 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Helikopter po strmoglavljenju

V ameriškem New Jerseyju sta v zraku trčila helikopterja in nato strmoglavila. V obeh helikopterjih sta bila pilota sama, eden je umrl, drugi je hudo poškodovan. Vzrok trčenja še ni znan.

Videoposnetek s kraja nesreče prikazuje, kako eden od helikopterjev v spirali strmoglavi na tla.

Kot je za ABC News povedal eden od očividcev, je najprej zaslišal glasen pok, nato pa zagledal naglo spuščanje helikopterja. Šele nekaj trenutkov za tem je opazil, da proti tlem pada še drug helikopter, ki je v trčenju očitno utrpel manj škode.

Zvezna uprava za letalstvo je sporočila, da sta trčila helikopterja Enstrom F-28A in Enstrom 280C nad občinskim letališčem Hammonton. En helikopter so po strmoglavljenju zajeli plameni, poroča AP.

Zakaj sta helikopterja trčila, še ni znano. V preiskavi bodo najprej ugotavljali, ali sta se pilota med seboj sploh videla oziroma ali se je eden od helikopterjev iz mrtvega kota približeval drugemu.

Rusija: Ukrajina je proti Putinovi rezidenci izstrelila več dronov

Diamanti in državne odločitve: Za nekdanjo prvo damo zahtevajo 15 let zapora

KOMENTARJI6

jouža
29. 12. 2025 17.40
V Indiji da si je eden zlomil nogo☝️
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
29. 12. 2025 17.40
tko je, ko se najdeta dva amaterja. tudi na morju ali na cestah je isto. ne znata speljat situacije, pa ne znata.
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
29. 12. 2025 17.04
Zakaj pa ste umaknl komentarje po Schroeder in Luka?
Odgovori
+3
3 0
ata_jez
29. 12. 2025 17.00
Eden je bil v mrtvem, drugi v hudo poškodovanem kotu. ☹️
Odgovori
-2
0 2
Nace Štremljasti
29. 12. 2025 16.57
ja in kaj če je dol padu,gor itak ne more
Odgovori
-2
1 3
York
29. 12. 2025 16.46
Bi nas morala ta novica zanimat?
Odgovori
+2
4 2
