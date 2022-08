V Zrćah izbruhnil požar, goste pospremili na varno

Kot poroča portal Požeški.hr, je gašenje požara oteževala burja, ki je pihala vso noč. Klubi na plaži so goste takoj usmerili k izhodu in na parkirišče, od koder so zapustili plažo bodisi z osebnim prevozom bodisi z avtobusi in taksiji.

Na terenu so pripadniki PGD Novalja, ki so na svojem Facebookovem profilu objavili posnetek gašenja. Še vedno sicer niso uspeli oceniti obsega požara, prav tako ni jasno, ali so neposredno ogroženi tudi nekateri (stanovanjski) objekti v bližini.