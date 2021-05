V zrušenju nadvoza v mehiški prestolnici najmanj 15 mrtvih

Kot je sporočila županja mesta Claudia Sheinbaum , se je nesreča zgodila, potem ko je popustil eden od podpornih stebrov. Ob zrušenju so vagoni s potniki padli na cesto pod nadvozom, po kateri so vozili avtomobili.

V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico je stekla obsežna reševalna akcija, potem ko se je v ponedeljek zvečer po lokalnem času delno zrušil nadvoz mestnega vlaka. Po poročanju AP je umrlo najmanj 15 ljudi, ranjenih je 70 oseb. Okoli 34 poškodovanih so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Pod ruševinami reševalci in gasilci iščejo preživele. "V vagonih so ujeti ljudje, ne vemo, ali so živi,"je dejala županja.

Nesreča se je zgodila na progi 12, ki je bila med gradnjo deležna obtožb o številnih nepravilnostih. "To, kar se je danes zgodilo na metroju, je strašna tragedija," je zapisal mehiški zunanji ministerMarcelo Ebrard.