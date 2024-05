V zrušenju vrtiljaka v Srbiji poškodovanih več kot deset otrok

V Kuršumliji na jugu Srbije se je zgodaj popoldne zrušil vrtiljak, pri čemer je bilo poškodovanih več kot deset otrok, od tega en huje, so sporočile srbske oblasti. 13-letnico so nezavestno prepeljali v klinični center v Nišu, njeno življenje pa naj bi bilo ogroženo. Deset otrok oskrbujejo v zdravstvenih domovih v Kuršumliji in bližnjem Prokuplju.