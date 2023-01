V zvezi z izginotjem ruske jahte iz hrvaške marine aretirali štiri osebe

Po poročanju hrvaškega portala Index naj bi zaslišali člane posadke, med njimi štiri mornarje z območja Splita in eno stevardeso z območja Bosne in Hercegovine. Policisti so preiskali tudi betinsko marino, kjer je bila zasidrana prestižna jahta. Jutarnji list navaja, da so štiri osebe v Splitu tudi aretirali, med njimi tri člane posadke, ki je plula z jahto, in nekdanjega kapitana jahte.

Jahta je bila v lasti ruskega oligarha Ališerja Usmanova in njegove, kot je sporočil pred kratkim, nekdanje žene Irine. Plovilo je zaradi ruske agresije na Ukrajino pristalo pod sankcijami Evropske unije, ZDA in Velike Britanije.