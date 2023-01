Vadbišče ob Moskvi, kjer se Rusi učijo rokovanja z iranskimi droni

Sto kilometrov od Moskve v mestu Kolomna naj bi se nahajal poseben poligon za urjenje ruskih vojakov za upravljanje z iranskimi droni 'kamikazami', s katerimi Rusija že od oktobra izvaja napade na sosednjo Ukrajino. Veliko bližje domnevnemu vadbišču pa je državni center za brezpilotno letalstvo, katerega inštruktorji so se v preteklosti udeležili tekmovanja v upravljanju z brezpilotnimi letali v Iranu.

Ruski državni center za brezpilotno letalstvo, pod nadzorom katerega naj bi se ruski vojaki učili tudi operiranja z iranskimi droni 'kamikazami' oziroma droni Shahed-136, je edina ruska državna institucija, pod okriljem katere se lahko Rusi izobražujejo in urijo letenja z brezpilotnimi letali. Ti so v času invazije na sosednjo Ukrajino postali pomembni v ruski strategiji napada. Od oktobra jih namreč ruska vojska pogosto uporablja za napade na ukrajinsko civilno in energetsko infrastrukturo.

Preiskovalni novinarji projekta Donbas.Realii, ki deluje v sklopu Radia Free Europe pa so v bližini omenjenega državnega centra, ki deluje v sklopu ruskega ministrstva za obrambo, s pomočjo primerjave slik in Google zemljevidov odkrili tudi rusko urišče, kjer naj bi se vojaki učili predvsem operiranja z omenjenimi iranskimi droni. V ločenem raziskovalnem poročilu pa ukrajinski preiskovalni novinarji medijev OurMoney.Lviv in Investigation.Info izpostavljajo, da naj bi Rusija svoje sedanje operatorje iranskih dronov najprej poslala na urjenje v Iran, kjer naj bi vadba potekala pod pretvezo raznih tekmovanj. Avgusta naj bi se enega izmed njih udeležili tudi štirje inštruktorji domnevnega vadbenega centra. Takoj po koncu 'tekmovanja' v Iranu pa naj bi se pričeli napadi z iranskimi droni na Ukrajino. V bližini lokacije v preteklosti potekale mednarodne vaje z droni Kljub temu pa naj bi samo testiranje brezpilotnikov potekalo na drugih lokacijah, so na mediju ugotovili s pomočjo starejših slik ruskega obrambnega ministrstva. V bližini centra se namreč nahaja večje vadbišče. Da se na območju ruski vojaki urijo v upravljanju iranskih dronov nakazujejo tudi pretekle mednarodne vojaške vaje v poletih z dronom, ki so se na območju odvijale v letih 2019 in 2021.

Na spodnji fotografiji ruski vojaki, ki se specializirajo v letih z droni, stojijo pred večjo stavbo. S pomočjo Google zemljevidov pa so raziskovalci razbrali, da se na drugi strani stavbe nahaja večje vadbišče, ki je nekoč pripadalo višji artilerijski šoli na Kolmenskem. Ker je tekmovanje v operiranju dronov tam potekalo nekaj let nazaj predvidevajo, da gre za vadbišče v poletih z brezpilotniki. Druge fotografije z istega tekmovanja prikazujejo tudi širše območje poligona.

Fotografije s tekmovanja razkrivajo tudi širšo okolico stavbe. Ker so se štirje inštruktorji prej omenjenega državnega centra udeležili tudi 'tekmovanja' v iranu, preiskovalci sklepajo, da se na območju izvaja urjenje v uporabi iranskih dronov.

Ker so se inštruktorji državnega centra urili v Iranu, raziskovalni novinarji pri Radiu Svoboda, ki so sodelovali v projektu, domnevajo, da se na vadbišču poučujejo tudi operiranja z iranskimi kamikzami.

Sodelovanje med Rusijo in Iranom se je v času vojne poglobilo. Sprva sta tako Rusija kot Iran sodelovanje zanikala, novembra pa je iranski zunanji minister Hossein Amirabdollakhian sodelovanje potrdil, a ob tem dejal, da je Iran svoje drone v Rusijo dostavil že mesece pred njenim napadom Ukrajine. Kaj so 'iranske kosilnice'? Gre za majhne drone z močjo 50 konjev, ki letijo relativno počasi. Ker med letenjem proizvajajo glasen hrup, jim Ukrajinci pravijo kar "mopedi" ali pa "kosilnice". Imenujemo jih tudi kamikaze. Uradno gre za drone Shahed-136, ki so eden najnovejših izdelkov HESE. Uradno so jih začeli v iranski vojski uporabljati leta 2021, prvič so jih na videu pokazali decembra 2021.