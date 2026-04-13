Vajenec, ki je premagal učitelja

Peter Magyar se je pred 20 leti kot mlad odvetnik pridružil protikorupcijskim protestom, ki jih je vodil takratni vodja opozicije Viktor Orban, in pomagal ustanoviti skupino za pravno zaščito protestnikov z imenom Ne bojte se. Izhaja iz premožne konservativne budimpeške družine. Med sorodniki 45-letnika so ugledni odvetniki in sodniki, njegov boter pa je nekdanji madžarski predsednik Ferenc Madl, ki je bil izvoljen med Orbanovim prvim premierskim mandatom. Magyar je obiskoval elitno katoliško gimnazijo za fante, v času prvega Orbanovega mandata na čelu madžarske vlade med letoma 1998 in 2002 pa je študiral pravo na katoliški univerzi v Budimpešti. Fideszu se je pridružil leta 2003, tri leta zatem se je poročil z vplivno članico iz Orbanovega kroga Judit Varga, s katero ima tri sinove. Več let sta preživela v Bruslju, kjer je ona delala za poslanca Fidesza v Evropskem parlamentu, on pa je bil zaposlen na stalnem predstavništvu Madžarske pri EU v Bruslju. Med letoma 2010 in 2024 je Magyar zasedal pomembne položaje v državnih podjetjih.

V Fideszu naj bi Magyarju očitali vzkipljivost in pretirano kritičnost, zaradi česar je imel v stranki kljub svojim ambicijam omejene politične možnosti. Varga je bila tudi ministrica za pravosodje, njena politična kariera pa se je leta 2023 nenadoma končala, ko jo je Orban prisilil, da prevzame odgovornost za prikrivanje pedofilskega škandala in se umakne iz javnega življenja. Nekaj mesecev zatem se je končal tudi zakon para, in sicer z očitki Varge proti Magyarju o nasilju v družini. Varga je Magyarja tudi obtožila izdaje, potem ko je objavil posnetke njunih zasebnih pogovorov, v katerih se je pritoževala nad vmešavanjem vlade v politično občutljive sodne primere. Februarja 2024 je Magyar izkoristil trenutek ob škandalu zaradi pomilostitve pedofila ter odstopa soproge in tedanje predsednice države Katalin Novak. Zapustil je Fidesz, ki mu je očital korupcijo in moralni propad, in zatem prevzel vodenje manj znane stranke Spoštovanje in svoboda (Tisza).