Val napadov podivjanih opic: vdirajo celo v hiše in grizejo ljudi

Japonski makaki so sicer pogosto prisotni v večjem delu države, tudi na poseljenih območjih, ob tem pa ponekod občasno povzročijo veliko škode, saj jedo kmetijske pridelke in celo vstopajo v hiše.

Poškodbe so bile do zdaj večinoma blage, vendar bodo oblasti zdaj uporabile uspavalne pištole, potem ko s pastmi, ki so jih nastavile, niso uspele ujeti nobenega od nadležnih primatov. "Sprva so napadali le otroke in ženske, v zadnjem času so tarče tudi starejši ljudje in odrasli moški," je še dejal lokalni uradnik.

Odpirajo drsna vrata in vstopajo v hiše

V mestu Yamaguchi niti niso prepričani, ali so napadi delo več opic ali bi lahko šlo za eno samo agresivno žival. V nekaterih primerih so opice ljudi napadle kar na njihovih domovih, potem ko so odprle drsna vrata ali vstopile skozi okna.