Val nasilja v Sydneyju: v manj kot 48 urah ubili dve napačni osebi

Oba napada bi lahko bila posledica zamenjave identitete. "Tragično je, da obstaja možnost, da so storilci ustrelili napačno osebo," je dejala policija glede sredinega umora. Žrtev ni imela povezav z organiziranim kriminalom, neznanci pa so ga ustrelili iz avtomobila, ko je hodil do vhodnih vrat hiše, kjer domuje njegov sodelavec.

Dan pred tem, v torkovih zgodnjih jutranjih urah, je bil na jugozahodu mesta ustreljen študent, star 23 let, ki ni imel povezav s kriminalom. Umrl je v lastni postelji, potem ko je skupina moških vdrla v njegovo spalnico in ga ubila.

V sredo popoldne po lokalnem času so reševalci odhiteli na dom v soseski Merrylands West. Moškega, starega 40 let, je nekdo ustrelil iz avtomobila. Umrl je na kraju dogodka.

Policijski komisar Novega Južnega Walesa Mal Lanyon je torkov umor študenta opisal kot "popolnoma nesprejemljiv". "Dejstvo, da je vzeto nedolžno življenje, je nekaj, česar nobena skupnost ne bi smela sprejeti in nihče ne bi smel živeti v strahu pred nasiljem." Poudaril je, da za umori stoji organizirani kriminal in napovedal, da nasilja ne bodo več tolerirali.

Kmalu po umoru študenta je znana oseba iz kriminalnega podzemlja v sporočilu na družbenih omrežjih namignila, da so napadli napačno osebo. "Ustrelil je napačno osebo, niti prave hiše ni zadel."

Omenjena umora pa nista osamljen primer. V začetku letošnjega leta so kriminalci ugrabili in umorili dedka iz Sydneyja. 85-letnika so odpeljali iz njegovega doma pred zoro, njegovo truplo pa so preiskovalci našli dva tedna pozneje v bližini igrišča za golf. Policija je takrat ocenila, da so storilci ugrabili napačno osebo, poroča avstralski news.com.au.

Lani pa so pred lastnim domom ustrelili mlajšega moškega, ki prav tako ni bil prvotna tarča.

Ministrica za policijo Novega Južnega Walesa Yasmin Catley zavrača obtožbe, da policija ne stori dovolj pri pregonu kriminalnih tolp. "Policija Novega Južnega Walesa dela neprekinjeno, da bi rešila te težave. In ne bo se ustavila," je poudarila ob zadnjih primerih nasilja.

Poudarila je, da tolpe kriminalce, ki jih policija zapre, hitro zamenjajo z mlajšimi, neizkušenimi, ki so za tolpe tudi "cenejša delovna sila". Posebna enota policije je v enem letu v Sydneyju izvedla 800 aretacij, a nasilja za zdaj še ni zajezila.