Val 'suši terorizma' razjezil japonske restavracije

Japonska tiskovna agencija Kyodo poroča, da je policija v povezavi z incidenti do zdaj aretirala tri ljudi, in sicer zaradi suma nasilnega oviranja poslovanja restavracij. Med aretiranimi je med drugim 21-letnik, ki je pil iz steklenice sojine omake v restavraciji v Nagoyji, 19-letnik in 15-letnica pa sta ga pri tem snemala. Posnetek je sprožil ogorčenje med Japonci.

Od takrat se je na družbenih omrežjih pojavilo že na desetine tovrstnih posnetkov. V enem najstnik oblizne rob čajne skodelice, nato pa jo postavi nazaj na tekoči trak. V drugih posnetkih pa se stranke dotikajo hrane in palčk na traku, nekateri so celo obliznili krožnike.

Iz verige restavracij Kura Sushi so sporočili, da cenijo hiter odziv policije. "Tako nepremišljeno dejanje zamaje temelje odnosa s strankami, ki temelji na zaupanju," so zapisali. Dodali so, da bodo zaradi več incidentov v restavracijah namestili kamere za spremljanje miz, kljub pomislekom o kršitvi zasebnosti strank.

Choshimaru, ki upravlja restavracije na širšem območju Tokia, se je zaradi incidentov odločil ustaviti svojo glavno atrakcijo – tekoči trak za suši. Za to potezo so se odločili po tem, ko je ena od strank v kozarec vloženega ingverja položila cigaretni ogorek. Osebje bo odslej strankam prinašalo naročene jedi k mizi.