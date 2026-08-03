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Val tatvin: z britanskih črpalk dnevno ukradejo za 230.000 evrov goriva

London, 03. 08. 2026 10.44 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA L.M.
Britanska bencinska črpalka

Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200.000 funtov (okoli 233.600 evrov) goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih petih mesecih povečalo za približno 20 odstotkov.

Zaradi povišanja cen goriva, ki ga je povzročila vojna, se je vrednost ukradenega goriva v tem časovnem obdobju povečala za 48 odstotkov ter dosegla dnevno povprečje 194.000 funtov (okoli 226.000 evrov) na 8359 bencinskih črpalkah po Veliki Britaniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri voznikih, ki so gorivo ukradli prvič, se je število incidentov povečalo za 23 odstotkov, količina ukradenega goriva pa za 26 odstotkov, medtem ko je pri tistih, ki so tovrstno kaznivo dejanje že storili, rast znašala 17 oziroma 20 odstotkov. Podatki temeljijo na reprezentativnem vzorcu 550 bencinskih črpalk. Raziskava vključuje primere, ko se voznik le odpelje in niti ne poskuša plačati, ter primere brez plačilnih sredstev, ko stranka natoči gorivo, nato pa trdi, da nima možnosti za plačilo.

Povprečna cena litra bencina v Veliki Britaniji je v petek narasla na 1,6 funta (okoli 1,87 evra), kar je okoli 27 penijev (približno 32 centov) več kot konec februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran. Gre tudi za najvišjo vrednost v zadnjih treh letih in pol. Povprečna cena dizelskega goriva pa je za približno 37 penijev (okoli 43 centov) na liter višja kot pred vojno in znaša 1,79 funta (približno 2,09 evra).

Britanska bencinska črpalka
Britanska bencinska črpalka
FOTO: AP

Kot še poroča dpa, bo podjetje Forecourt Eye v sodelovanju s podjetjem Facewatch svojim strankam nudilo brezplačen dostop do tehnologije za prijavo kaznivih dejanj, kar bo po njihovih navedbah olajšalo evidentiranje kraj goriva, kaznivih dejanj v trgovinah in drugih nezakonitih dogodkov. Uporabnikom med drugim omogočajo tudi uporabo omrežja za prepoznavanje obrazov, ki jih bo opozarjalo na znane storilce kaznivih dejanj.

Po besedah Gordona Balmerja iz Združenja prodajalcev bencina, ki zastopa neodvisne bencinske črpalke, je mogoče čutiti tudi vedno večje pritiske in agresijo do delavcev, ki pa le opravljajo svoje delo in nimajo vpliva na ceno goriva.

Velika Britanija cene goriva tatvine bencinske črpalke

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KOMENTARJI12

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lokson
03. 08. 2026 12.08
Kje pa je podatek, da je med temi(nadzorne kamere) samo 3% avtohtonih prebivalcev.
Odgovori
0 0
suleol
03. 08. 2026 12.04
welcome, dobr da so v brexitu, in je seveda zdaj zdaj tam leglo eu kriminalcev
Odgovori
0 0
JP2022
03. 08. 2026 11.51
Diverstiy. Inclusion.
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 11.45
To je odlicna novica, si ne bodo basali denarja tisti ki imajo apetite po nas in nadzoru.
Odgovori
+0
1 1
Pajo_36
03. 08. 2026 11.22
Da se ne boste zjamrali. Eurostat piše, po raziskavi, da si v SLO enotedenskih počitnic ne more privoščiit: 14,7% folka. Avstrija 18,9%, MAdžarska: 40%, Romunija okoli 60%, Slovaška 40%....KAr pomeni, da denar je, oz. je na voljo in da dobro živite. Sedaj ne vem, če piše, koliko se folka pufa za ta del luksuza, ampak, res je tudi, če se lahko pufaš, moraš imeti neko osnovo.
Odgovori
+2
2 0
Mio56
03. 08. 2026 11.33
pa tko nam zelijo prikazat kako nam slabo gre hahahah
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
03. 08. 2026 11.14
Pri njih tako, pri nas? Se ne piše?
Odgovori
+2
2 0
Ana Konda
03. 08. 2026 11.05
V Angliji je miljone ljudi brez dokumentov, ki se preživljajo na več načinov. Njim ne moreš nič vzet, niti jih kaznovat.
Odgovori
+6
6 0
Pajo_36
03. 08. 2026 10.59
Saj res, cene jutri nafte? So že kaj javili?
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
03. 08. 2026 10.59
A je kaj čudnega? Shell bo imel miljardne dobičke, raja pa komaj tankala.... Se sploh ne čudim.
Odgovori
+2
4 2
Delavec_Slo
03. 08. 2026 10.53
So se pri Jankoviču učili!!!
Odgovori
+4
5 1
Mio56
03. 08. 2026 12.12
Jankovic pa pr Janšariju!!!
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0 0
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