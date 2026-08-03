Val tatvin: z britanskih črpalk dnevno ukradejo za 230.000 evrov goriva

Zaradi povišanja cen goriva, ki ga je povzročila vojna, se je vrednost ukradenega goriva v tem časovnem obdobju povečala za 48 odstotkov ter dosegla dnevno povprečje 194.000 funtov (okoli 226.000 evrov) na 8359 bencinskih črpalkah po Veliki Britaniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri voznikih, ki so gorivo ukradli prvič, se je število incidentov povečalo za 23 odstotkov, količina ukradenega goriva pa za 26 odstotkov, medtem ko je pri tistih, ki so tovrstno kaznivo dejanje že storili, rast znašala 17 oziroma 20 odstotkov. Podatki temeljijo na reprezentativnem vzorcu 550 bencinskih črpalk. Raziskava vključuje primere, ko se voznik le odpelje in niti ne poskuša plačati, ter primere brez plačilnih sredstev, ko stranka natoči gorivo, nato pa trdi, da nima možnosti za plačilo.

Povprečna cena litra bencina v Veliki Britaniji je v petek narasla na 1,6 funta (okoli 1,87 evra), kar je okoli 27 penijev (približno 32 centov) več kot konec februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran. Gre tudi za najvišjo vrednost v zadnjih treh letih in pol. Povprečna cena dizelskega goriva pa je za približno 37 penijev (okoli 43 centov) na liter višja kot pred vojno in znaša 1,79 funta (približno 2,09 evra).