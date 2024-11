Devet dni po poplavah reševalni pes našel truplo dečka

Gasilci in reševalci že od ujme 29. oktobra na širšem območju Valencie iščejo pogrešane. Pokrajina je prekrita z nanosi vejevja, blata in smeti, voda odteka počasi. Še vedno pogrešajo skoraj 100 oseb, zato bodo v četrtek namestili posebne radarje, s katerimi si bodo pomagali pri izračunavanju količin blata in ugotavljali, ali so pod mokrimi nanosi zemlje zakopani tudi avtomobili in morebitna trupla pogrešanih.