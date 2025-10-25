Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Valencia obletnico smrtonosnih poplav zaznamovala s protesti

Valencia, 25. 10. 2025 18.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
0

Več sto ljudi se je pozno popoldne začelo zbirati v središču mesta Valencia na vzhodu Španije, da bi leto dni po smrtonosnih poplavah oktobra lani počastili spomin na žrtve ter znova protestirali proti ravnanju regionalnih in državnih oblasti med in po nesreči.

Protestni shod poteka skoraj natanko eno leto po hudih poplavah, zaradi katerih je v regiji Valencia konec oktobra lani umrlo 229 ljudi, kar je bila najhujša katastrofa te vrste v Španiji v zadnjih desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalci Valencie in okoliških krajev so že takrat kritizirali nezadosten in prepočasen odziv lokalnih in regionalnih oblasti, pa tudi vlado pod vodstvom socialistov premierja Pedra Sancheza, ki je bila po njihovem prepočasna pri zagotavljanju pomoči.

Prebivalci regije Valencia še vedno zahtevajo odgovornost od predsednika regionalne vlade Carlosa Mazona, ker so ob poplavah prepozno prejeli obvestila glede nevarnosti. Številni so prejeli telefonska opozorila šele, ko je voda že zajela njihove domove, nekatere občine pa so po ujmi več dni ostale brez pomoči in so se zanašale le na prostovoljne reševalce.

Glede na anketo, objavljeno v začetku oktobra v španskem časniku El País, je kar 71 odstotkov vprašanih prebivalcev Valencie menilo, da bi moral Mazon odstopiti.

Ob obletnici ujme bo sicer v sredo v Valencii potekala spominska slovesnost za žrtve poplav, ki se je bosta udeležila premier Sanchez in španski kralj Felipe VI.

poplave Valencia protesti žrtve
Naslednji članek

Kdo je skrivnostni donator, ki je podaril 130 milijonov dolarjev za plače ameriških vojakov?

Naslednji članek

Na letališčih v Litvi znova začasno prekinili lete: prestregli štiri balone

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306