Valencia obletnico smrtonosnih poplav zaznamovala s protesti

Prebivalci Valencie in okoliških krajev so že takrat kritizirali nezadosten in prepočasen odziv lokalnih in regionalnih oblasti, pa tudi vlado pod vodstvom socialistov premierja Pedra Sancheza , ki je bila po njihovem prepočasna pri zagotavljanju pomoči.

Protestni shod poteka skoraj natanko eno leto po hudih poplavah, zaradi katerih je v regiji Valencia konec oktobra lani umrlo 229 ljudi, kar je bila najhujša katastrofa te vrste v Španiji v zadnjih desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Poplave v Valencii – pred enim letom in zdaj

Prebivalci regije Valencia še vedno zahtevajo odgovornost od predsednika regionalne vlade Carlosa Mazona, ker so ob poplavah prepozno prejeli obvestila glede nevarnosti. Številni so prejeli telefonska opozorila šele, ko je voda že zajela njihove domove, nekatere občine pa so po ujmi več dni ostale brez pomoči in so se zanašale le na prostovoljne reševalce.

Glede na anketo, objavljeno v začetku oktobra v španskem časniku El País, je kar 71 odstotkov vprašanih prebivalcev Valencie menilo, da bi moral Mazon odstopiti.

Ob obletnici ujme bo sicer v sredo v Valencii potekala spominska slovesnost za žrtve poplav, ki se je bosta udeležila premier Sanchez in španski kralj Felipe VI.