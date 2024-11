'Nesposobna vlada' po poplavah na blatne ulice prignala 130.000 protestnikov

Po navedbah policije so na protestih v Valencii izbruhnili tudi izgredi, protestniki so po poročanju španskih medijev v stavbo mestne hiše metali blato, barvo in pirotehniko. V izgredih je bilo poškodovanih najmanj 30 policistov, v katere so protestniki metali različne predmete, štiri osebe so pridržali.

Protestniki v Valencii so shod začeli na trgu pred mestno hišo, od tam pa krenili proti sedežu regionalne vlade. Zahtevali so odstop predsednika pokrajine Mazona, ki so ga označili za morilca, kritike pa so letele še na španskega premierja Pedra Sancheza.