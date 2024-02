Luksuzni kompleks gradili z 'inovativnimi materiali', investitor bankrotiral

Španci se zdaj sprašujejo, ali so gradbeni materiali prispevali k tako hitremu širjenju požara. Očividci, ki živijo v bližnjih blokih, so za medije povedali, da se je ogenj izjemno hitro širil, stanovalci pa so obtičali na balkonih in kričali. Med žrtvami je tudi družina, ki se je zaklenila v kopalnico, umrli so zaradi zadušitve.

Kiko in Belen, ki sta v požaru izgubila vse, sta preko varnostnih kamer spremljala, kako so ognjeni zublji pogoltnili njuno stanovanje."V stanovanju imamo varnostne kamere in v realnem času smo videli, kako je najprej gorela dnevna soba, potem spalnica, dokler niso kamere prenehale delovati," sta v solzah povedala za španski časnik El mundo.

Osebe, ki so zaradi požara ostale brez strehe nad glavo, so lokalne oblasti namestile v hotele, ta konec tedna pa jim naj bi zagotovili nadomestne namestitve.

V stanovanjskem kompleksu, ki sta ga sestavljali 10- in 14-nadstropna stavba, je živelo veliko družin z otroki, starejših in tujcev srednjega razreda. Po poročanju El Paisa so bila stanovanja dokončana leta 2008, zgrajena pa so bila v času, ko je v Španiji počil nepremičninski balon. Podjetje Fbex, ki je gradilo in prodajalo stanovanja, je zašlo v krizo. Leta 2010 so razglasili bankrot, potem ko so zabeležili 640 milijonov evrov dolga.

Investitor je sicer stanovanja oglaševal kot "luksuzna", v promocijskem videu pa obljubljal "odlične gradbene materiale in vrhunsko kakovost". Kot še poroča El Pais, je bila fasada bloka narejena iz aluminijastih kompozitnih plošč Alucobond.