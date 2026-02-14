Valentinov šopek, ki je šokiral Hrvate: 'Se vam zdi to normalno?'

Če smo ob valentinovem poročali, da je marsikdo za lep umetniški šopek rož pripravljen odšteti tudi več kot 200 evrov, tudi v Sloveniji, so nam potrdili cvetličarji, pa visoke cene cvetja številne tudi močno razburjajo. Na Hrvaškem je tako fotografija valentinovega šopka s ceno 70 evrov oz. 500 kun, kot je ob fotografiji spomnil uporabnik, kmalu postala viralna senzacija.

In vsak je imel nekaj za povedati na vprašanje, ki ga je postavil avtor objave: "Halo, ali ste normalni?" Sam je medtem ocenil, da so cvetličarne po uvedbi evra postale največji dobičkarji.

Na fotografiji je sicer šopek rdečih vrtnic, ki, kot nam je potrdilo več cvetličarjev, ostajajo valentinova klasika, ki ne bo šla nikoli iz mode, nekaj zelenja, bele cvetlice, srčki in majhen medvedek. Vse skupaj je lično zavito v rjav papir.

Z njim so se strinjali nekateri uporabniki. Eden je pripomnil, da poleg cvetličarjev "mastno služijo" tudi frizerji. Debata se je tako hitro razširila tudi na druge storitvene dejavnosti, med njimi so uporabniki Reddita omenjali pekarne in nekatere druge obrtnike ter delili izkušnje z dvigom cen osnovnih izdelkov in storitev.

Spet drugi so krivdo pripisali potrošnikom in poudarili, da cene ne bodo padle, če bodo kupci pripravljeni plačati takšne zneske. "Dokler bodo bedaki plačevali te cene, jih bomo pač imeli," je komentiral eden od uporabnikov.

Prav tako so kritike letele na sam praznik zaljubljencev, ki so ga označili za "idiotski potrošniški praznik", ki ga trgovci izkoriščajo za maksimiranje svojega dobička.

Spet nekatere uporabnice so izpostavile, da same tako dragega šopka ne bi bile prav nič vesele: "Moža bi udarila z njim, če bi denar porabil za to. Raje naj mi kupi kebab ali krof."

A bili so tudi takšni, ki jih cena na šopku ni zmotila. "Ljubezen nima cene," je tako zapisal eden od uporabnikov, spet drugi je poudaril, da so se cene dvignile povsod, zato tudi cena šopka ni tako zelo šokantna.

Ena od uporabnic je ob tem poudarila, da so se nabavne cene rož drastično dvignile. Ker Hrvaška večino rož uvaža, zlasti iz Nizozemske, globalni logistični in energetski stroški neposredno vplivajo na končno ceno v lokalnih cvetličarnah. "Ko pomislite, koliko stane nakup rož, je ta cena šopka precej realna, če gledate na zaslužek," je zapisala in dodala, da je cvetličarstvo tvegan posel, saj se neprodano cvetje hitro pokvari in ustvarja izgube.