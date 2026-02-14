Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Valentinov šopek, ki je šokiral Hrvate: 'Se vam zdi to normalno?'

Zagreb, 14. 02. 2026 17.09 pred 3 urami 3 min branja 38

Avtor:
M.P.
Valentinov šopek (Reddit)

Če je marsikdo pripravljen za valentinovo ali tudi sicer za lep šopek, s katerim želi še poudariti svojo ljubezen, odšteti večjo vsoto, pa se številni s to potrošnjo ne strinjajo. Na predvečer valentinovega je tako Hrvate razburila viralna fotografija šopka s ceno 70 evrov. "Se vam zdi to normalno?" je ob tem vprašal uporabnik, ki je delil fotografijo. Burna debata o cenah, inflaciji in potrošniških navadah je bila s tem zagotovljena.

Če smo ob valentinovem poročali, da je marsikdo za lep umetniški šopek rož pripravljen odšteti tudi več kot 200 evrov, tudi v Sloveniji, so nam potrdili cvetličarji, pa visoke cene cvetja številne tudi močno razburjajo. Na Hrvaškem je tako fotografija valentinovega šopka s ceno 70 evrov oz. 500 kun, kot je ob fotografiji spomnil uporabnik, kmalu postala viralna senzacija.

Preberi še 'Cvetje spregovori tudi, ko besede utihnejo': kakšni so valentinovi trendi?

Na fotografiji je sicer šopek rdečih vrtnic, ki, kot nam je potrdilo več cvetličarjev, ostajajo valentinova klasika, ki ne bo šla nikoli iz mode, nekaj zelenja, bele cvetlice, srčki in majhen medvedek. Vse skupaj je lično zavito v rjav papir.

In vsak je imel nekaj za povedati na vprašanje, ki ga je postavil avtor objave: "Halo, ali ste normalni?" Sam je medtem ocenil, da so cvetličarne po uvedbi evra postale največji dobičkarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z njim so se strinjali nekateri uporabniki. Eden je pripomnil, da poleg cvetličarjev "mastno služijo" tudi frizerji. Debata se je tako hitro razširila tudi na druge storitvene dejavnosti, med njimi so uporabniki Reddita omenjali pekarne in nekatere druge obrtnike ter delili izkušnje z dvigom cen osnovnih izdelkov in storitev.

Spet drugi so krivdo pripisali potrošnikom in poudarili, da cene ne bodo padle, če bodo kupci pripravljeni plačati takšne zneske. "Dokler bodo bedaki plačevali te cene, jih bomo pač imeli," je komentiral eden od uporabnikov.

Prav tako so kritike letele na sam praznik zaljubljencev, ki so ga označili za "idiotski potrošniški praznik", ki ga trgovci izkoriščajo za maksimiranje svojega dobička.

Spet nekatere uporabnice so izpostavile, da same tako dragega šopka ne bi bile prav nič vesele: "Moža bi udarila z njim, če bi denar porabil za to. Raje naj mi kupi kebab ali krof."

A bili so tudi takšni, ki jih cena na šopku ni zmotila. "Ljubezen nima cene," je tako zapisal eden od uporabnikov, spet drugi je poudaril, da so se cene dvignile povsod, zato tudi cena šopka ni tako zelo šokantna.

Ena od uporabnic je ob tem poudarila, da so se nabavne cene rož drastično dvignile. Ker Hrvaška večino rož uvaža, zlasti iz Nizozemske, globalni logistični in energetski stroški neposredno vplivajo na končno ceno v lokalnih cvetličarnah. "Ko pomislite, koliko stane nakup rož, je ta cena šopka precej realna, če gledate na zaslužek," je zapisala in dodala, da je cvetličarstvo tvegan posel, saj se neprodano cvetje hitro pokvari in ustvarja izgube.

Dostava za Valentinovo
Dostava za Valentinovo
FOTO: Shutterstock

Praznovanje valentinovega sicer v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena tradicija tudi v Sloveniji. Poleg čokolade in drugih sladkih prigrizkov ter sadja, parfumov ali nakita v osredju še vedno ostajajo rože. Te lahko dandanes kupci naročijo kar prek spleta, saj številne trgovine ponujajo izbiro šopka na njihovi spletni strani ter dostavo na dom.

Tako je več trgovin povezanih tudi z dostavno platformo Wolt, spet druge jih ponujajo in dostavljajo samostojno, na primer Šopek.si. A tudi tam najosnovnejši šopki dosežejo vsaj nekaj deset evrov; bolj ko so dovršeni, veliki in zahtevni, višja je seveda posledično tudi cena.

Preberi še Nič ne reče 'ljubim te' bolj kot vsaj 87 - pesticidov
valentinovo cene rože šopek hrvaška

13-letnica umrla po nesreči pri sankanju v Avstriji

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blazter
14. 02. 2026 21.23
Če majo boljše plače.
Odgovori
0 0
zajebant1
14. 02. 2026 21.18
Žalostno, da izskazujete ljubezen samo za volentinovo in 8 marec pravi ljudje celo leto
Odgovori
+2
2 0
galeon
14. 02. 2026 21.17
Če je nekdo pripravljen dat toliko, pa naj da. Kaj ma to koga za brigat.
Odgovori
+1
1 0
štrekeljc
14. 02. 2026 21.14
Zadeva je zelo enostavno rešljiva: za amerikanski praznik enostavno ignoriraš. Ali pa, če že misliš, da moraš kaj dati, daš svoji punci tisto rožo, ki visi od moža.
Odgovori
+2
2 0
abmam
14. 02. 2026 21.15
Najlepša roža visi od moža.
Odgovori
+1
1 0
Magenta07
14. 02. 2026 21.13
Me zanima ce je Domnova zmaga ena top novic na Hrvaskem..pa ne da je to primerljivo z nekim sopkom
Odgovori
+2
2 0
abmam
14. 02. 2026 21.11
Kdor rože nosi, fuka prosi !
Odgovori
+2
2 0
jablan
14. 02. 2026 20.56
Ljuezen nima cene
Odgovori
-2
1 3
trac
14. 02. 2026 21.01
Res, samo ni treba na ta uvožen praznik
Odgovori
+5
5 0
Gutenberg
14. 02. 2026 21.19
Je pa strošek.
Odgovori
0 0
ivan z Doba
14. 02. 2026 20.53
Poceni. Bedaki, ki privlečejo in ploskajo vsemu kar prihaja iz ZDA, naj plačajo visoko ceno.
Odgovori
+8
9 1
Nace Štremljasti
14. 02. 2026 20.52
ma kakšni šopki,metla,sesalec,krpe,čistila to so darila za jenkijevski praznik ane
Odgovori
+2
3 1
Franci Luzar
14. 02. 2026 20.51
Dokler boste plačevali take cene se nebo nič spremenilo, to je isto kot za dan mrtvih 1 November jaz sem kupil šopek za 2,50€ v Kaufladen brez veze da kupujem tako drage rože zato ker je valentinstag
Odgovori
+5
5 0
Perovskia
14. 02. 2026 20.50
za cvetličarja Lovšina, je toliko zamo zavijanje šopka z papirjem. Vsak dan razprodan. Elite je veliko
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
14. 02. 2026 20.45
jaz sem moji kupil za 150€ ker jo imam rad
Odgovori
-3
2 5
abmam
14. 02. 2026 21.10
Kdor rože nosi, fuka prosi!
Odgovori
0 0
Panter 63
14. 02. 2026 20.41
In to je takoj za novico da Domen olimpijski prvak. Top udarna novica. Pa vi nista normalni. Prebral sem površno naslovnico pa nisem nikjer zasledil kaj pišejo evropski resni portali o smrti v Franciji 2 novorojenčka. Našli ji v zamrzovalni skrinji. Glavno da je šopek na Hrvaškem drag.
Odgovori
+3
6 3
jablan
14. 02. 2026 20.57
Očitno te zanima
Odgovori
-1
1 2
Panter 63
14. 02. 2026 21.07
Jablan,pusing. Nobeden te nič ni vprašal. Butalec.
Odgovori
+1
1 0
deltex
14. 02. 2026 20.24
Glejte, šopek, tortica, nova pričeska, spedenani nohti...so vredni točno toliko, kot kupec za njih plača...
Odgovori
+3
4 1
Bogo30
14. 02. 2026 20.17
Mene pa vsakic sokirajo...Hrvati.
Odgovori
+7
7 0
jedupančpil
14. 02. 2026 20.15
isto k 1.11. pol pa spet cel let nč
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
14. 02. 2026 20.14
Šopki vrtnic so v Sparu znižani za 50 posto in so po 5 evrov..V pondelk pa 2,5 ..tko da dajte pincam v pondelk za valentinovo.
Odgovori
+3
4 1
presnet
14. 02. 2026 20.13
Ja no, če ljudje ne bi kupovali, tudi cvetličarji ne bi delali teh šopkov.
Odgovori
+6
6 0
mojcd
14. 02. 2026 20.13
Noro kwj pride v nase medije samo da je beseda Hrvaska notri, ali pa smert, noro, bolano
Odgovori
+3
5 2
jedupančpil
14. 02. 2026 20.16
al pa lindzi von... nkol prov
Odgovori
+2
2 0
jablan
14. 02. 2026 20.58
Očitno te zanima.
Odgovori
+0
1 1
Nidani
14. 02. 2026 20.12
Če ga fino pobiksaš, je to še majhna cena....😅
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Ljubezen po irsko
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534