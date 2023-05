Valuk pripravljen za ofenzivo

Slovensko donacijo Ukrajini smo razkrili aprila. Kot smo izvedeli, je operacija transferja orožja v Ukrajino trajala več mesecev. Oklepnike so namreč morali pripraviti, servisirati in organizirati njihov prevoz. V eno od bližnjih držav so jih prepeljali z letali. Slovenija ima namreč možnost koriščenja strateškega transportnega letala C17, v katerega so lahko spravili po štiri Valuke. Letalo je vmesni postanek po vsej verjetnosti opravilo na Poljskem ali Slovaškem, kjer so logistični zbirni centri za pomoč Ukrajini.

Slovenija je imela lahka kolesna oklepna vozila v sestavi 24 let. Gre za posodobljeno in licenčno različico avstrijskega vozila SSF Pandur, ki je bila izdelana v Ravnah na Koroškem, pri projektu pa je sodeloval tudi izraelski Rafael. Vozila so namenjena za prevoz pehote, ki jo ščitijo pred protipehotnimi minami in pehotnim orožjem do kalibra 12,7 mm.