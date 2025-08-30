'Če bi se Trumpu zgodila strašna tragedija, sem pripravljen prevzeti dolžnosti'

"Da, grozne tragedije se dogajajo, vendar sem močno prepričan, da je predsednik Združenih držav v dobri formi, da bo odslužil preostanek svojega mandata in storil velike stvari za ameriško ljudstvo," je dodal. "In če se, bog ne daj, zgodi grozna tragedija, si ne morem predstavljati boljšega usposabljanja na delovnem mestu od tistega, ki sem ga prejel v zadnjih 200 dneh," je dejal Vance.

"Ima neverjetno energijo in čeprav je večina ljudi, ki delajo okoli predsednika, mlajših od njega, mislim, da ugotavljamo, da je pravzaprav zadnja oseba, ki gre spat, zadnja oseba, ki ponoči telefonira, in prva oseba, ki se zbudi, in prva oseba, ki zjutraj telefonira," je dejal Vance.

Vanceove izjave prihajajo po tem, ko se v javnosti pojavljajo skrbi in ugibanja glede Trumpovega zdravja. To so sprožile vidne modrice na njegovih rokah. V nekaterih javnih nastopih se je zdelo, da so Trumpu modrice prekrili s slabo nanesenim ličilom. Modrice so se prvič pojavile lani poleti, takratna tiskovna predstavnica kampanje Karoline Leavitt, zdaj tiskovna predstavnica Bele hiše, pa jih je pripisala Trumpovemu nenehnemu delu in celodnevnim rokovanjem.

Ugibanja so se znova pojavila prejšnji mesec, potem ko je serija fotografij pokazala, da so Trumpovi gležnji močno otekli. Predsednikov zdravnik, dr. Sean Barbabella, je objavil memorandum, v katerem je otekanje povezal s kroničnim venskim popuščanjem in ga opisal kot benigno in pogosto stanje za nekoga Trumpovih let.

V skladu s 25. amandmajem k ameriški ustavi podpredsednik prevzame vsa pooblastila predsednika, če predsednik umre, odstopi ali je razrešen s položaja. V zgodovini je bilo devet primerov, ko je podpredsednik nasledil predsednika med njegovim mandatom.

V začetku meseca je Trump predstavil Vancea kot svojega naslednika, hkrati pa pohvalil druge člane kabineta, ki bi lahko nadaljevali projekt MAGA po letu 2028. Ko ga je dopisnik Fox News Peter Doocy vprašal, kdo bo vodil gibanje v naslednji predsedniški tekmi, je bil Trump jasen. "Ta konec tedna je državni sekretar Rubio dejal, da meni, da bi bil JD Vance odličen kandidat. Trenutno bi lahko počistili celotno republikansko politično polje."