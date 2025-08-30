Svetli način
Tujina

'Če bi se Trumpu zgodila strašna tragedija, sem pripravljen prevzeti dolžnosti'

Washington, 30. 08. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
Podpredsednik ZDA JD Vance je dejal, da je pripravljen prevzeti predsedniški položaj, "če se, bog ne daj, Donaldu Trumpu zgodi strašna tragedija". V obširnem intervjuju za USA Today je Vance dejal, da je prepričan, da bo predsednik Trump odslužil preostanek svojega mandata, in dodal, da je sam v zadnjih 200 dneh doživel izjemno izkušnjo.

Donald Trump in JD Vance
Donald Trump in JD Vance FOTO: AP

Kljub nedavnim vprašanjem o predsednikovem fizičnem stanju JD Vance vztraja, da je Donald Trump v izjemno dobrem zdravstvenem stanju.

"Ima neverjetno energijo in čeprav je večina ljudi, ki delajo okoli predsednika, mlajših od njega, mislim, da ugotavljamo, da je pravzaprav zadnja oseba, ki gre spat, zadnja oseba, ki ponoči telefonira, in prva oseba, ki se zbudi, in prva oseba, ki zjutraj telefonira," je dejal Vance.

"Da, grozne tragedije se dogajajo, vendar sem močno prepričan, da je predsednik Združenih držav v dobri formi, da bo odslužil preostanek svojega mandata in storil velike stvari za ameriško ljudstvo," je dodal. "In če se, bog ne daj, zgodi grozna tragedija, si ne morem predstavljati boljšega usposabljanja na delovnem mestu od tistega, ki sem ga prejel v zadnjih 200 dneh," je dejal Vance.

Zaskrbljenost zaradi modric in oteklin predsednika

Vanceove izjave prihajajo po tem, ko se v javnosti pojavljajo skrbi in ugibanja glede Trumpovega zdravja. To so sprožile vidne modrice na njegovih rokah. V nekaterih javnih nastopih se je zdelo, da so Trumpu modrice prekrili s slabo nanesenim ličilom. Modrice so se prvič pojavile lani poleti, takratna tiskovna predstavnica kampanje Karoline Leavitt, zdaj tiskovna predstavnica Bele hiše, pa jih je pripisala Trumpovemu nenehnemu delu in celodnevnim rokovanjem.

Ugibanja so se znova pojavila prejšnji mesec, potem ko je serija fotografij pokazala, da so Trumpovi gležnji močno otekli. Predsednikov zdravnik, dr. Sean Barbabella, je objavil memorandum, v katerem je otekanje povezal s kroničnim venskim popuščanjem in ga opisal kot benigno in pogosto stanje za nekoga Trumpovih let.

V skladu s 25. amandmajem k ameriški ustavi podpredsednik prevzame vsa pooblastila predsednika, če predsednik umre, odstopi ali je razrešen s položaja. V zgodovini je bilo devet primerov, ko je podpredsednik nasledil predsednika med njegovim mandatom. 

V začetku meseca je  Trump predstavil Vancea kot svojega naslednika, hkrati pa pohvalil druge člane kabineta, ki bi lahko nadaljevali projekt MAGA po letu 2028. Ko ga je dopisnik Fox News Peter Doocy vprašal, kdo bo vodil gibanje v naslednji predsedniški tekmi, je bil Trump jasen. "Ta konec tedna je državni sekretar Rubio dejal, da meni, da bi bil JD Vance odličen kandidat. Trenutno bi lahko počistili celotno republikansko politično polje."

trump vance naslednik zdravstveno stanje
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r.h.
30. 08. 2025 12.31
Plave roke od rokovanja. Kaj takega pa še ne 😂🤣🤣🤣😂
ODGOVORI
0 0
PIKAPOLONICA1994
30. 08. 2025 12.30
+2
Tako je to, ko se rokuješ s Putinom...
ODGOVORI
2 0
schrodingerScat
30. 08. 2025 12.27
‘Trump is dead’ pa trenutno trending na X-u.
ODGOVORI
0 0
Finfer
30. 08. 2025 12.24
+2
Če se trumpu kaj zgodi bog ne daj ga lahko tudi jaz osebno zamenjam na dolžnosti predsednika zda !!
ODGOVORI
2 0
SloButale
30. 08. 2025 12.22
+1
Bolnica št. 2.
ODGOVORI
1 0
Port__CN
30. 08. 2025 12.20
+1
Gdo si pa te v usa zeli ?
ODGOVORI
1 0
Bomboklat
30. 08. 2025 12.15
+3
Se huje. Peter teil in ostala tehnokratska druscina govori v uho jd vanca. Oni se zavzemajo za koncanje demokracije in se zavzemajo za tehno fevdalizem
ODGOVORI
4 1
gozdar1
30. 08. 2025 12.21
+1
Jd je verjetno precej slaba novica za evropo.
ODGOVORI
1 0
Delboy Trotter
30. 08. 2025 12.15
+2
Trump ima težave z zdravjem, verjetno hujše. JD Vance ne omenja prevzema dolžnosti brez razloga.
ODGOVORI
3 1
Aijn Prenn
30. 08. 2025 12.32
Vsekakor, da ne gre za naključje.
ODGOVORI
0 0
jank
30. 08. 2025 12.15
-2
Kako grdo se je Trump norčeval iz Baidnovega zdravja, sedaj pa dobiva porcijo nazaj. Upravičeno!
ODGOVORI
3 5
Združene države Evrope
30. 08. 2025 12.14
+3
Pripravljajo teren, drugače podpredsednik ne daje takih izjav. So pa bedaki da si pokvarijo zadnja leta svojega življenja. Bolani egoizem. Isto Biden in sedaj Trump.
ODGOVORI
4 1
Ice_Cat
30. 08. 2025 12.13
+3
med vrsticam se ze poslavljajo od Trumpa
ODGOVORI
5 2
AleksanderS
30. 08. 2025 12.07
+4
Trump bo svoj mandat speljal do konca - brez tezav
ODGOVORI
5 1
jank
30. 08. 2025 12.15
+1
Če ne nad pa pod rušo.
ODGOVORI
2 1
brabusednet
30. 08. 2025 12.05
-3
Vi pa brez Trumpa ne morete.Res mislite,da se bo planet nehal vrtet,če Trumpa ne omenite.Kaj pa kaj Jevškova črnogranja,vse potihnilo.Saj res ta je vaš.
ODGOVORI
2 5
lokson
30. 08. 2025 12.03
-3
Ti samo poglej kolesariat. Kot lačni psi, se zapodijo pod vsako takšno "novico". Pri ostalih temah res pomembnih temah, pa hinavsko molčijo.
ODGOVORI
1 4
jank
30. 08. 2025 12.10
+2
Loksi, kolesarje je sproduciral Janša in ogromno prispeval, da je Slovenija tako močna kolesarska država.
ODGOVORI
4 2
obožeobože
30. 08. 2025 12.03
+1
Iz dežja pod kap!
ODGOVORI
1 0
MARJAN1001
30. 08. 2025 11.57
+4
naj gre, pa še vance nobenega ni kaj prida
ODGOVORI
5 1
Mclaren
30. 08. 2025 11.55
+7
Hahaha hahahaha, še večji D...
ODGOVORI
7 0
bohinj je zakon
30. 08. 2025 11.50
-1
Čudno, da se o tem sploh govori. Da ni .........?
ODGOVORI
1 2
simc167
30. 08. 2025 11.49
+0
Groza! Ne veš kdo je bolj upičen in pokvarjen
ODGOVORI
3 3
ivan res grozni
30. 08. 2025 11.55
-1
In oba polpismena. Trump je kupil diplomo, Vancu podarili?
ODGOVORI
3 4
jank
30. 08. 2025 11.48
+6
Toliko Hudo negravžne samohvale, ki jo premorejo Trump s trampisti in drugi skrajni desničarji populisti, ne premore nihče.
ODGOVORI
9 3
