Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vance: 'Ne bi rekel, da so stvari šle narobe. Šle so tudi prav'

Washington, 14. 04. 2026 06.38 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Ameriški podpredsednik JD Vance je Iran zaradi blokade prometa v Hormuški ožini v ponedeljek obtožil ekonomskega terorizma, obenem pa je v pogovoru za Fox News dejal, da sta strani v pogajanjih minuli konec tedna dosegli napredek. Glede na vire naj bi sicer Iran predlagal petletno opustitev bogatenja urana, ZDA pa vztrajajo pri 20 letih.

V odgovor na agresijo, ki sta jo ZDA in Izrael proti državi začeli konec februarja, je Teheran praktično v celoti zaprl Hormuško ožino, skozi katero potuje približno petina svetovne nafte.

Strani sta minuli teden dosegli dogovor o prekinitvi ognja in se pretekli konec tedna v Pakistanu sestali na pogajanjih o končanju vojne, ki pa niso prinesla rešitve. ZDA so v odgovor v ponedeljek začele izvajati blokado iranskih pristanišč.

Trump pokazal, da "lahko to igro igrata dva"

Iran mora po njegovih besedah pokazati prožnost in sprejeti "kritične stvari", ki jih zahtevajo ZDA.
FOTO: AP

Kot je glede tega dejal Vance, je ameriški predsednik Donald Trump s tem pokazal, da "lahko to igro igrata dva". Če se Iran odloči za ekonomski terorizem, ki ga po njegovih besedah izvaja z blokado ožine, se bodo ZDA držale načela, da "ne morejo ven niti iranske ladje", je dejal za Fox News.

Obenem pa je zatrdil, da sta strani na pogajanjih minuli konec tedna vendarle dosegli napredek. "Ne bi rekel, da so stvari šle narobe. Šle so tudi prav. Dosegli smo veliko napredka," je dejal in dodal, da je žogica - tudi glede novega kroga pogovorov - na strani Irana.

Ta mora po njegovih besedah pokazati prožnost in sprejeti "kritične stvari", ki jih zahtevajo ZDA - ameriški nadzor nad iranskim obogatenim uranom in mehanizme preverjanja, s katerimi bo zagotovili, da Iran ne razvija jedrskega orožja.

"Pomaknili so se v našo smer, zato bi rekel, da je bilo nekaj dobrih znakov, a niso šli dovolj daleč," je Vance, ki je na pogajanjih vodil ameriško delegacijo, dodal v pogovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Iran je sicer po poročanje ameriškega New York Timesa predlagal petletno prekinitev bogatenja urana, kar so ZDA zavrnile in vztrajajo pri 20-letni opustitvi. Časnik, ki se sklicuje na visoke iranske in ameriške predstavnike, dodaja, da obstaja možnost drugega kroga neposrednih pogovorov.

hormuška ožina iran zda pogajanja

Geopolitični namen ZDA: 'Prevzem nadzora nad naravnimi viri je njihov interes'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641