Vance: 'Ne bi rekel, da so stvari šle narobe. Šle so tudi prav'

V odgovor na agresijo, ki sta jo ZDA in Izrael proti državi začeli konec februarja, je Teheran praktično v celoti zaprl Hormuško ožino, skozi katero potuje približno petina svetovne nafte. Strani sta minuli teden dosegli dogovor o prekinitvi ognja in se pretekli konec tedna v Pakistanu sestali na pogajanjih o končanju vojne, ki pa niso prinesla rešitve. ZDA so v odgovor v ponedeljek začele izvajati blokado iranskih pristanišč.

Trump pokazal, da "lahko to igro igrata dva"

Iran mora po njegovih besedah pokazati prožnost in sprejeti "kritične stvari", ki jih zahtevajo ZDA. FOTO: AP

Kot je glede tega dejal Vance, je ameriški predsednik Donald Trump s tem pokazal, da "lahko to igro igrata dva". Če se Iran odloči za ekonomski terorizem, ki ga po njegovih besedah izvaja z blokado ožine, se bodo ZDA držale načela, da "ne morejo ven niti iranske ladje", je dejal za Fox News. Obenem pa je zatrdil, da sta strani na pogajanjih minuli konec tedna vendarle dosegli napredek. "Ne bi rekel, da so stvari šle narobe. Šle so tudi prav. Dosegli smo veliko napredka," je dejal in dodal, da je žogica - tudi glede novega kroga pogovorov - na strani Irana.