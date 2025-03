Vance: Nisem bil v Ukrajini, a spremljam medije. Zelenski: Jeb* se

Glasen prepir med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na eni strani ter predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in njegovim podpredsednikom JD Vancom še vedno odmeva, družbena omrežja pa preplavljajo številni izseki burnega pogovora v Ovalni pisarni. Kamere pa so ujele tudi trenutek, ko naj bi Zelenski pred kamerami zaklel po rusko.

Pogovor je močno eskaliral po tem, ko je ukrajinski voditelj zavrnil trditev ameriškega podpredsednika, da lahko mir dosežejo le z diplomatskim sodelovanjem z Rusijo. Ko je Zelenski skušal pojasniti svoje stališče, mu je v besedo skočil Vance, ki je oceni, da se Zelenski vede zelo nespoštljivo. "Trumpu bi se morali zahvaliti, ker je poskušal končati ta konflikt," je dejal in dodal, da se Ukrajina sooča z resnimi težavami v svojih vojnih prizadevanjih.

Zelenski je ob njegovem odgovoru vidno zmajal z glavo in nekaj zamomljal. Njegove besede so sicer precej nerazločne, a številni so dejali, da je ukrajinski predsednik v domačem jeziku ozmerjal podpredsednika ZDA. Posnetek z drugega zornega kota je namreč razločnejši, Zelenski pa naj bi tako izrekel besedi "suka bljat", kar v prevodu pomeni "prekleta prasi**" oz. "jeb* se".

Ta del pogovora s transkriptom je na telegramu delila tudi ukrajinska tiskovna agencija Unian. "Iz drugega posnetka lahko bolj zanesljivo sklepamo o reakciji predsednika na klovna Vancea," so pripisali ob tem. O žaljivki pa sicer na telegramu pišeta tudi Ukraine Now in Realna Viina, ki zadnja tri leta delita informacije o vojni v Ukrajini.

Times Now Digital vseeno poudarja, da ni mogel preveriti pristnosti videoposnetka, ki se je hitro razširil na družbenih omrežjih.