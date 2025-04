Papež Vanceu namenil 'nekaj minut', ob veliki noči pozval k svobodi veroizpovedi

Ameriški podpredsednik JD Vance je opravil kratko zasebno srečanje s papežem Frančiškom, so sporočili iz Vatikana. Papež Frančišek je medtem v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) ob veliki noči pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, saj brez tega mir ni mogoč.