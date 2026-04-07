Tujina

Vance s podporo Orbanu želi poslati signal Bruslju

Budimpešta, 07. 04. 2026 15.39 pred 21 dnevi 3 min branja 14

Avtor:
Ne.M. STA
JD Vance na obisku na Madžarskem

Ameriški podpredsednik JD Vance je med obiskom na Madžarskem dejal, da želi s podporo madžarskemu premierju Viktorju Orbanu pred nedeljskimi volitvami poslati signal bruseljskim birokratom. Bruselj je na novinarski konferenci tudi obtožil vmešavanja v volitve. Washington bi proti Iranu lahko uporabil sredstva, ki se jih doslej še ni odločil uporabiti, je še izjavil na Madžarskem in dodal, da si želi, da bi se s pogajanji temu izognili.

"Res želim poslati signal vsem, zlasti birokratom v Bruslju, ki so storili vse, kar so mogli, da bi imeli pod nadzorom madžarsko ljudstvo, ker jim ni všeč voditelj, ki se je dejansko zavzel za madžarsko ljudstvo," je v Budimpešti dejal Vance.

JD Vance na obisku na Madžarskem
JD Vance na obisku na Madžarskem
FOTO: Profimedia

Poudaril je, da ZDA in Madžarska skupaj pod vodstvom Orbana in ameriškega predsednika Donalda Trumpa branita zahodno civilizacijo. "Branita ideje, da morajo otroci v šolo, da se jih izobrazi, ne pa indoktrinira, zaščito pravice evropskih in ameriških družin do dostojnega življenja, do svobodnega gibanja, do ogrevanja in hlajenja svojih domov, zaščito dejstva, da naše družbe temeljijo na civilizaciji in krščanskih vrednotah, ki navdihujejo vse, od svobode izražanja do vladavine prava, vse do spoštovanja manjšin in zaščite najbolj ranljivih," je povedal.

Vance, eden najostrejših kritikov evropskih sredinskih in progresivnih vlad ter eden najbolj gorečih zagovornikov skrajno desnih strank v Evropi, je dejal, da je na Madžarsko prišel tudi zato, ker je Orban eden redkih, ki je pripravljeni braniti te vrednote.

JD Vance in Viktor Orban
JD Vance in Viktor Orban
FOTO: Profimedia

Ocenil, da ZDA in Madžarsko združuje marsikaj

Ob tem je ocenil, da ZDA in Madžarsko združuje marsikaj. Po njegovih besedah sta Trump in Orban voditelja, ki sta največ storila za končanje konflikta v Ukrajini, in sicer prek diplomacije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vance se bo po napovedih drevi skupaj z Orbanom udeležil predvolilnega shoda v športnem centru v Budimpešti, kjer bo tudi nagovoril udeležence, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegov obisk pomeni vnovičen izraz podpore Trumpove administracije Orbanu v zadnjem delu predvolilne kampanje pred volitvami, na katerih Orbana po 16 letih na čelu vlade čaka največji izziv v zadnjih letih, saj opozicijska Tisza v anketah že več mesecev ohranja prednost pred njegovim Fideszom.

Preberi še Lahko Orban sploh izgubi?

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je dvodnevni obisk ameriškega podpredsednika označil za še en jasen znak začetka "nove zlate dobe" v odnosih med Budimpešto in Washingtonom, ki bi lahko po njegovem mnenju koristila vsem Madžarom. V pogovoru za madžarsko televizijo ob prihodu Vancea je tudi dejal, da gre za prvi obisk kakega podpredsednika ZDA na Madžarskem od leta 1991.

Vodja Tisze Peter Magyar je medtem ob obisku podpredsednika ZDA pet dni pred volitvami poudaril, da se nobena država ne sme vmešavati v madžarske volitve. "To je naša država. Zgodovina Madžarske se ne piše v Washingtonu, Bruslju ali Moskvi, piše se na madžarskih ulicah in trgih," je zapisal na družbenem omrežju X.

'Upam, da bodo odgovorili pravilno'

Washington bi proti Iranu lahko uporabil sredstva, ki se jih doslej še ni odločil uporabiti, je danes izjavil JD Vance in dodal, da si želi, da bi se s pogajanji izognili njihovi uporabi. Prepričan je, da bodo ZDA prejele odgovor še pred iztekom roka, ki so ga postavile Iranu, in izrazil upanje, da bo ta pozitiven.

JD Vance na obisku na Madžarskem
JD Vance na obisku na Madžarskem
FOTO: Profimedia

"ZDA so v veliki meri dosegle svoje vojaške cilje," je povedal med obiskom na Madžarskem. Zagotovil je, da bodo do izteka roka, ki so ga Iranu postavile ZDA, potekala intenzivna pogajanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prepričan je, da bodo ZDA pred iztekom roka od Irana prejele odgovor, poroča britanski BBC. "Upam, da bodo odgovorili pravilno," je dejal.

"Vedeti morajo, da imamo v našem arzenalu orodja, za katera se doslej še nismo odločili, da bi jih uporabili. Predsednik ZDA se lahko odloči, da jih bo uporabil, in se bo za to odločil, če Iranci ne bodo spremenili svojega ravnanja," je dodal.

Preberi še Trump besni: Nocoj bo umrla celotna civilizacija

Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi Iranu zagrozil, da bodo ZDA uničile njegovo kritično infrastrukturo, če Teheran ne bo omogočil prostega prehoda ladij prek Hormuške ožine, ključne za transport nafte.

Če Teheran ne bo upošteval ultimata, bo v Iranu "umrla celotna civilizacija", pa je danes zagrozil Trump. Ameriški rok za sklenitev dogovora oziroma ponovno odprtje ožine se izteče drevi po ameriškem oziroma ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SpamEx
08. 04. 2026 11.07
Če mene vprašaš je to da Vance pride slaba reklama. Razen če smatramo da je vsaka reklama dobra reklama
BrezPitt
07. 04. 2026 21.59
Kako to, Orban prijatelj Trumpa in Putina, dobiva ruske energente, nafta in bencin pa dražji kot pri nas? Kako to desnuharjad?
periot22
07. 04. 2026 20.33
Orban pazi se Amerikancev to so najbolj pokvarjen narod na svetu!
M_teoretik
07. 04. 2026 20.06
Lahko se zgidi, da bo zaradi vpletanja razlika med Mađarjem in Orbanom še večja!?
bronco60
07. 04. 2026 19.54
Še enkrat, a to pa ni vpletanje v volitve, ko pride pa Rus samo mimo, je pa vihar.
zdravkob
07. 04. 2026 18.46
Upam, da se Madžari pametno odločijo za Orbana! EU jemlje konec. Aroganca ni dovolj za vodenje evrope. Medtem so Iranci očitno zbombardirali Twitter! Tudi ChatGPT je nehal delat.
mr.poper
07. 04. 2026 18.42
Ja to je javna veleizdaja ,v bistvu ne ve kaj počne .
Polde8
07. 04. 2026 18.18
To so posebni specialci.americani so bolni do konca. Kako lahko gledajo take zblojene nesposobneže.ta Vance je na prav posebnimi substancami. Nor svet. Me prav zanima kako se bo končalo sTrumpom in njegovimi smeškoti.
FreedomMan
07. 04. 2026 17.40
Desničarji so zlo.
zdravkob
07. 04. 2026 18.40
desničarji še nikoli niso bili zlo. to kvečjemu velja za levičarje, komije.
FreedomMan
07. 04. 2026 18.46
Vidimo, gledamo na žalost v živo dobroto trumpeka in bibija.
PEPINA
07. 04. 2026 17.23
Pa naj izstopi iz EU in se pridruži Rusiji ali ZDA.
iskriv
07. 04. 2026 16.36
Orban je pred volitvami na Madžarskem šel po blagoslov v Ameriko k enako mislečim in s slaboumnim VANCEM dobil podporo , ki si jo želi , da bi z njo lahko mahal pred svojimi podporniki . Upajmo , da bodo ljudje vsaj na Madžarskem toliko pametni in rekli Orbanovi tiraniji dokončni NE !
bronco60
07. 04. 2026 16.35
A to pa ni vpletanje v volitve, zahod to lahko počne?
