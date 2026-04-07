Vance s podporo Orbanu želi poslati signal Bruslju

"Res želim poslati signal vsem, zlasti birokratom v Bruslju, ki so storili vse, kar so mogli, da bi imeli pod nadzorom madžarsko ljudstvo, ker jim ni všeč voditelj, ki se je dejansko zavzel za madžarsko ljudstvo," je v Budimpešti dejal Vance.

JD Vance na obisku na Madžarskem FOTO: Profimedia

Poudaril je, da ZDA in Madžarska skupaj pod vodstvom Orbana in ameriškega predsednika Donalda Trumpa branita zahodno civilizacijo. "Branita ideje, da morajo otroci v šolo, da se jih izobrazi, ne pa indoktrinira, zaščito pravice evropskih in ameriških družin do dostojnega življenja, do svobodnega gibanja, do ogrevanja in hlajenja svojih domov, zaščito dejstva, da naše družbe temeljijo na civilizaciji in krščanskih vrednotah, ki navdihujejo vse, od svobode izražanja do vladavine prava, vse do spoštovanja manjšin in zaščite najbolj ranljivih," je povedal. Vance, eden najostrejših kritikov evropskih sredinskih in progresivnih vlad ter eden najbolj gorečih zagovornikov skrajno desnih strank v Evropi, je dejal, da je na Madžarsko prišel tudi zato, ker je Orban eden redkih, ki je pripravljeni braniti te vrednote.

JD Vance in Viktor Orban FOTO: Profimedia

Ocenil, da ZDA in Madžarsko združuje marsikaj

Ob tem je ocenil, da ZDA in Madžarsko združuje marsikaj. Po njegovih besedah sta Trump in Orban voditelja, ki sta največ storila za končanje konflikta v Ukrajini, in sicer prek diplomacije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Vance se bo po napovedih drevi skupaj z Orbanom udeležil predvolilnega shoda v športnem centru v Budimpešti, kjer bo tudi nagovoril udeležence, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Njegov obisk pomeni vnovičen izraz podpore Trumpove administracije Orbanu v zadnjem delu predvolilne kampanje pred volitvami, na katerih Orbana po 16 letih na čelu vlade čaka največji izziv v zadnjih letih, saj opozicijska Tisza v anketah že več mesecev ohranja prednost pred njegovim Fideszom.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je dvodnevni obisk ameriškega podpredsednika označil za še en jasen znak začetka "nove zlate dobe" v odnosih med Budimpešto in Washingtonom, ki bi lahko po njegovem mnenju koristila vsem Madžarom. V pogovoru za madžarsko televizijo ob prihodu Vancea je tudi dejal, da gre za prvi obisk kakega podpredsednika ZDA na Madžarskem od leta 1991. Vodja Tisze Peter Magyar je medtem ob obisku podpredsednika ZDA pet dni pred volitvami poudaril, da se nobena država ne sme vmešavati v madžarske volitve. "To je naša država. Zgodovina Madžarske se ne piše v Washingtonu, Bruslju ali Moskvi, piše se na madžarskih ulicah in trgih," je zapisal na družbenem omrežju X.

'Upam, da bodo odgovorili pravilno'

Washington bi proti Iranu lahko uporabil sredstva, ki se jih doslej še ni odločil uporabiti, je danes izjavil JD Vance in dodal, da si želi, da bi se s pogajanji izognili njihovi uporabi. Prepričan je, da bodo ZDA prejele odgovor še pred iztekom roka, ki so ga postavile Iranu, in izrazil upanje, da bo ta pozitiven.

JD Vance na obisku na Madžarskem FOTO: Profimedia

"ZDA so v veliki meri dosegle svoje vojaške cilje," je povedal med obiskom na Madžarskem. Zagotovil je, da bodo do izteka roka, ki so ga Iranu postavile ZDA, potekala intenzivna pogajanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prepričan je, da bodo ZDA pred iztekom roka od Irana prejele odgovor, poroča britanski BBC. "Upam, da bodo odgovorili pravilno," je dejal. "Vedeti morajo, da imamo v našem arzenalu orodja, za katera se doslej še nismo odločili, da bi jih uporabili. Predsednik ZDA se lahko odloči, da jih bo uporabil, in se bo za to odločil, če Iranci ne bodo spremenili svojega ravnanja," je dodal.