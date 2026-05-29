Tujina

Vance: Trumpova odobritev sporazuma z Iranom še negotova

Washington, 29. 05. 2026 07.55 pred eno minuto 2 min branja 0

STA K.H.
JD Vance

Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, pa še ni povsem jasno, ali bo predsednik ZDA Donald Trump dal zeleno luč sklenitvi sporazuma z Iranom, je v četrtek nakazal podpredsednik ZDA JD Vance. Dodal je, da pogajalci o nekaterih točkah sporazuma še razpravljajo.

Pogajalci so "dosegli velik napredek", a določene točke, vključno z morebitnimi omejitvami iranskega jedrskega programa, so še vedno predmet razprav, je JD Vance povedal v ameriškem vojaškem oporišču Joint Base Andrews v bližini Washingtona.

"Menimo, da se, vsaj za zdaj, (Iranci) pogajajo v dobri veri in da napredujemo," je ocenil ameriški podpredsednik. A hkrati je dodal, da ni povsem gotovo, ali bo ameriški predsednik Donald Trump morebitni sporazum odobril in podpisal.

"Težko je natančno reči, kdaj ali če bo predsednik sploh podpisal MOU (memorandum o soglasju)," je dejal Vance. "Upajmo, da bomo še naprej dosegali napredek in da bo predsednik v položaju, da ga bo lahko podpisal," je dodal.

Preberi še Iran in ZDA naj bi podaljšala premirje, čaka se Trumpova potrditev

Ameriški finančni minister Scott Bessent pa je v četrtek ocenil, da "morda imamo osnovo za sporazum", a pri tem dodal, da nekatere Trumpove zahteve še niso bile izpolnjene. "Ne bo sprejel slabega sporazuma. Sklenil bo odličen sporazum za ameriški narod," je minister dejal na tiskovni konferenci v Beli hiši.

Pred tem je ameriški medij Axios v četrtek poročal, da so pogajalci ZDA in Irana že dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki med drugim predvideva 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Po navedbah medija naj bi soglasje glede sporazuma dosegli v torek, potreboval pa naj bi še zeleno luč tako ameriškega kot iranskega vodstva.

Iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je medtem ob sklicevanju na vir blizu pogajalski ekipi po četrtkovi objavi Axiosa poročala, da okvirni sporazum ni bil dokončno izoblikovan niti potrjen, dodaja dpa.

