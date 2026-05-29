Vance: Trumpova odobritev sporazuma z Iranom še negotova

Pogajalci so "dosegli velik napredek", a določene točke, vključno z morebitnimi omejitvami iranskega jedrskega programa, so še vedno predmet razprav, je JD Vance povedal v ameriškem vojaškem oporišču Joint Base Andrews v bližini Washingtona.

"Menimo, da se, vsaj za zdaj, (Iranci) pogajajo v dobri veri in da napredujemo," je ocenil ameriški podpredsednik. A hkrati je dodal, da ni povsem gotovo, ali bo ameriški predsednik Donald Trump morebitni sporazum odobril in podpisal.

"Težko je natančno reči, kdaj ali če bo predsednik sploh podpisal MOU (memorandum o soglasju)," je dejal Vance. "Upajmo, da bomo še naprej dosegali napredek in da bo predsednik v položaju, da ga bo lahko podpisal," je dodal.