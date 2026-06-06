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Vance: Umor britanskega študenta je primer propada civilizacije

London, 06. 06. 2026 09.30 pred 46 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA L.M.
JD Vance

Podpredsednik ZDA JD Vance je v petek kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henryja Nowaka, ki ga je ubil 23-letni sikh Vickrum Digwa. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev. London se je ostro odzval na kritike.

"Henry Nowak je umrl na enak način, kot umre civilizacija: zapuščen, v lisicah oblasti, ki mu niso zaupale niti se zanj niso menile, in obtožen sovražnih kaznivih dejanj, ki jih ni storil," je JD Vance objavil na omrežju X, kjer je med drugim pozval k "pravični jezi".

Vickrum Digwa je decembra v mestu Southampton zabodel Nowaka, policija pa ga je umirajočega vklenila v lisice. Primer je razburil svetovno desnico in sprožil nemire v Veliki Britaniji. 23-letni Digwa je namreč lagal policiji in dejal, da ga je zabodeni rasistično žalil.

Na to se je v ZDA doslej najbolj glasno odzival milijarder Elon Musk, Vance pa je doslej najvišji predstavnik Trumpove vlade s podobnim odzivom. Dan prej je State Department prav tako kritiziral domnevna dvojna merila policijskega delovanja v Veliki Britaniji.

Rože v spomin Henryju Nowaku pred policijsko postajo
Rože v spomin Henryju Nowaku pred policijsko postajo
FOTO: Profimedia

V Londonu zavračajo kritike iz ZDA, ki jih vidijo kot podpihovanje delitev v družbi. "Vidimo ljudi, ki se skušajo vpletati v našo demokracijo in podžigati razdor na naših ulicah," je v petek sporočil urad britanskega premierja Keira Starmerja.

Dodali so, da je družina študenta Henryja Nowaka dejala, da ne želi, da bi se njegov umor uporabil za ustvarjanje nadaljnjega razdora, sovraštva ali napetosti, poroča AFP. Starmer je že v četrtek obtožil Muska, da poskuša podžigati razdor v Veliki Britaniji.

JD Vance Velika Britanija ZDA Keir Starmer Henry Nowak

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KOMENTARJI12

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Kaj_je_res
06. 06. 2026 10.16
Kako gnila je postala angleška družba. Vsak prišlek ima vec pravic kot državljani, belcem obešajo neko zgodovinsko krivdo in počasi jih bodo lahko migranti ocitno brez posledic ubijali.
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+1
1 0
300 let do specialista
06. 06. 2026 10.15
Lako kategorično in vsiljivo se prepričuje, da nas multikulti bogati, da smo vsi isti, enaki, podobni,... res smo enaki, pri enih se obglavlja, ponižuje, zatira, prisiljuje, pri drugih pa civilizirano življenje
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+1
1 0
FlatyEric
06. 06. 2026 10.14
Tukaj dam Vanceu prav. Pripravimo se lahko tudi mi, ker tile iz juga, ki jih je pri nas že čisto preveč, postajajo vedno močnejši, levičarji jih pa zagovarjajo.
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0 0
PiperS99
06. 06. 2026 10.14
A americani ko se strelajo po šolah? to nic
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0 0
300 let do specialista
06. 06. 2026 10.13
🤣🤣 London se je ostro odzval na kritike, češ kaj ta govori, pa cel svet vidi kam pelje ta propadla pilitika intenzivne multikulti agende.
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+1
1 0
golobove drobtinice
06. 06. 2026 10.00
Indijci tudi spadajo pod belo raso. Kje se je tu našel rasizem?
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-1
0 1
06. 06. 2026 09.53
dokler bodo Soros in ostali kapitalski krogi z milijoni podpirali migracijsko politiko bo pač tako, če izvoljeni ne zaščitijo svoje države, kdo jo bo
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+4
5 1
Alex82
06. 06. 2026 09.48
Se javila ta ameriska gamad🤧
Odgovori
-6
2 8
zelen
06. 06. 2026 09.45
tud pri nas gremo v tej smeri da se tepta avtohtone slovence
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+7
8 1
Justice4all
06. 06. 2026 09.41
Dekadenca zahodnjega sveta je v polnem teku....Začelo se je z odprtimi mejami, pa woke pa zeleni ....
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+7
7 0
tito73
06. 06. 2026 09.40
Naj pometa pred svojim pragom, ta hilbili!
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-3
4 7
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