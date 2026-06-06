Vance: Umor britanskega študenta je primer propada civilizacije

"Henry Nowak je umrl na enak način, kot umre civilizacija: zapuščen, v lisicah oblasti, ki mu niso zaupale niti se zanj niso menile, in obtožen sovražnih kaznivih dejanj, ki jih ni storil," je JD Vance objavil na omrežju X, kjer je med drugim pozval k "pravični jezi".

Vickrum Digwa je decembra v mestu Southampton zabodel Nowaka, policija pa ga je umirajočega vklenila v lisice. Primer je razburil svetovno desnico in sprožil nemire v Veliki Britaniji. 23-letni Digwa je namreč lagal policiji in dejal, da ga je zabodeni rasistično žalil.

Na to se je v ZDA doslej najbolj glasno odzival milijarder Elon Musk, Vance pa je doslej najvišji predstavnik Trumpove vlade s podobnim odzivom. Dan prej je State Department prav tako kritiziral domnevna dvojna merila policijskega delovanja v Veliki Britaniji.