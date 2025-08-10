Svetli način
Tujina

Vandal uničil znamenitost sredi Dubrovnika, policija sprožila preiskavo

Dubrovnik, 10. 08. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
3

Prebivalci Dubrovnika so zjutraj v središču mesta naleteli na neprijeten prizor. Neznanec je namreč ponoči poškodoval pred šestimi meseci obnovljeno Malo Onofrijevo fontano. Policija je nemudoma sprožila preiskavo.

Policijska postaja Dubrovnik je zaradi uničenja Male Onofrijeve fontane sprožila preiskavo, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah policije preiskujejo kaznivo dejanje poškodovanja kulturnih znamenitosti.

Na fotografijah je razvidno, kako kamnita plošča fontane razbita leži na tleh. Meščani so nad vandalizmom ogorčeni, piše Net.hr. Številni so celo predlagali, da bi se ta del mesta dodatno zaščitil s postavitvijo nadzornih kamer, s čimer bi preprečili podobna dejanja ter sankcionirali uničevalce.

Eden najbolj prepoznavnih simbolov Dubrovnika, ki je tudi pod Unescovo zaščito, je bil nedavno popolnoma prenovljen, zamenjali so mu dotrajane cevi, obnovili kamnite zidove in sistem kroženja vode. Zdaj pa ga čakajo nova popravila.

Fontanta je bila sicer resno poškodovana že leta 2016, ko naj bi se eden od turistov naslonil na rob in tako odlomil kamnito ploščo.

mali onofrijev vodnjak dubrovnik policija vandalizem
bohinj je zakon
10. 08. 2025 13.11
Za dom spremni: Nič tujega v Dobrotniku.
ODGOVORI
0 0
Naš zmiraj
10. 08. 2025 13.08
Kako pa ste ugotovili da je šlo za pleme vandalov lahko so bili barbari
ODGOVORI
0 0
NiGenocid
10. 08. 2025 12.54
-2
Verjetno kaksen nevosljiv slovenec, ker v alo ni nic takega lepega.
ODGOVORI
1 3
