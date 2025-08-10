Vandal uničil znamenitost sredi Dubrovnika, policija sprožila preiskavo

Na fotografijah je razvidno, kako kamnita plošča fontane razbita leži na tleh. Meščani so nad vandalizmom ogorčeni, piše Net.hr . Številni so celo predlagali, da bi se ta del mesta dodatno zaščitil s postavitvijo nadzornih kamer, s čimer bi preprečili podobna dejanja ter sankcionirali uničevalce.

Eden najbolj prepoznavnih simbolov Dubrovnika, ki je tudi pod Unescovo zaščito, je bil nedavno popolnoma prenovljen, zamenjali so mu dotrajane cevi, obnovili kamnite zidove in sistem kroženja vode. Zdaj pa ga čakajo nova popravila.

Fontanta je bila sicer resno poškodovana že leta 2016, ko naj bi se eden od turistov naslonil na rob in tako odlomil kamnito ploščo.