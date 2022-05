Vandali ukradli tabernakelj, vreden skoraj dva milijona evrov

V Brooklynu so vandali vstopili v cerkev ter ukradli tabernakelj iz 19. stoletja, ki je ocenjen na slaba dva milijona evrov. Da so prišli do njega, so morali prelisičiti poseben varnostni sistem ter prerezati skoraj tri centimetre debele jeklene plošče. Ko jim je to uspelo, so tabernakelj odnesli, še prej pa so obglavili kipe angelov, ki so stali v bližini.

Prejšnji teden so se vandali spravili nad zgodovinsko cerkev v Brooklynu, ukradli pa so tudi "nenadomestljivo" relikvijo iz zlata, poroča AP. Storilec ali storilci so med 26. in 28. majem vdrli v rimskokatoliško cerkev sv. Avguština, znano kot "Notre Dame" v Parku Slope. Ukradli so tabernakelj iz 19. stoletja, narejen iz 18-karatnega zlata in okrašen z dragulji, ki je ocenjen na dva milijona dolarjev (cca. 1,8 milijona evrov). Frank Tumino, župnik v cerkvi sv. Avguštin, je tatvino odkril v soboto, poroča New York Times. "Vedenje, da je vlomilec vstopil v najsvetejši prostor naše prelepe cerkve in se zelo potrudil, da bi vstopil v varnostni sistem, je grozno dejanje nespoštovanja," je dejal Tumino v izjavi, ki jo je izdala škofija. Tabernakelj, posoda, zgrajena za shranjevanje stvari za sveto obhajilo, naj bi bila zaščitena s posebnim "protivlomnim" varnostnim sistemom, ki je vključeval elektronski sef in skoraj tri centimetre debele jeklene plošče. Slednje naj bi storilec prerezal z električno žago. Artefakt je bil zgrajen leta 1895, od takrat je bil dvakrat obnovljen in velja za enega najdražjih tabernakljev v državi, poroča AP. Škofija je v izjavi zapisala, da je tabernakelj "nenadomestljiv zaradi svoje zgodovinske in umetniške vrednosti". Storilci pa se niso ustavili le pri tabernaklju, ampak so uničevali po celotni cerkvi. Kipom angelov, ki so stali v bližini tabernaklja, so odrezali glave, stvari iz ukradenega tabernaklja pa so vrgli na oltar. Med incidentom, za katerega policija sumi, da se je zgodil med četrtkom zvečer in soboto popoldne, ko je bila cerkev zaprta zaradi gradnje, so ukradli tudi posnetke varnostnih kamer. Policija je sporočila, da preiskava še poteka, prav tako še ne vedo, ali je bila v vandalizem vpletena ena ali več oseb.