Vandali zažgali umetniško delo na pročelju Palače Cukrarna

Umetniško delo z napisom "Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feminist_ka," je bilo na pročelje Palače Cukrarna nameščeno v petek, 30. aprila, ob odprtju razstave Ko gesta postane dogodek v Mestni galeriji Ljubljana, so sporočili iz Mestne galerije Ljubljana.

Delo z naslovom SOLANGE (kar v nemščini pomeni 'dokler'), nameščeno na pročelje Palače Cukrarna, je navdahnilo ključno vprašanje feminizma – iskanje socialne pravičnosti – in opozarja na širok spekter na spol vezanih družbenih neenakosti, izkazuje dvome o obstoječih strukturah moči in zahteva krepitev vloge žensk, so še dodali.

"Dogodek je tako nas kot umetnico neprijetno presenetil in razžalostil. Bojimo se, da dejanje priča o veliki meri nestrpnosti v naši družbi, pušča grenak priokus novim razvojnim projektom v prestolnici, ter kaže nastrojenost proti umetnosti, ki je družbeno kritična,"opozarjajo v Mestni galeriji Ljubljana.

"Vandalizem, ki smo mu bili priča, je odraz časa, v katerem živimo, zato bomo v Mestni galeriji Ljubljana umetnici predlagali, da njeno poškodovano delo ostane na pročelju Palače Cukrarna kot ogledalo vsem nam in nas opominja, kam drvimo kot družba in koliko strahu je še v njej prisotnega," dodaja Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane.