Tujina

Vandali zbrisali slovenska imena krajev na avstrijskem Koroškem

Železna Kapla, 19. 10. 2025 12.25 | Posodobljeno pred 33 minutami

D. S.
31

Vandali so prebarvali slovenski napis na tabli ob vstopu v Železno Kaplo na avstrijskem Koroškem. Narodni svet koroških Slovencev je dejanje obsodil in opozoril na krajšanje pravic narodne skupnosti v Avstriji. Spomnili so, da so v Železni Kapli številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku.

Narodni svet koroških Slovencev na čelu s predsednikom Valentinom Inzkom je obsodil vandalistično ravnanje na avstrijskem Koroškem: "Dovolj dolgo smo misijonarili, poučevali in opozarjali, da ima narodna skupnost že natanko 70 let, od državne pogodbe iz leta 1955, pravico do dvojezičnih sodišč, šol, uradnega jezika in krajevnih tablic. Zdi se pa, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša," so zapisali.

Menijo, da bi avstrijski notranji minister, ki namerava v teh dneh, po treh mesecih, objaviti rezultate komisije v primeru Peršmanove domačije, moral čim prej ustanoviti novo preiskovalno komisijo, da bi čim prej identificirali storilce mazaške akcije.

Incident na Peršmanovi domačiji

Antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki je julija letos potekal na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem, je zaznamoval incident. Tabor je obiskala policija in skušala popisati udeležence, ki naj bi ovirali postopke.

Racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov je močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile 11 članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.

Na kraju tabora, ki je bil tarča racije, deluje muzej, ki se posveča ohranjanju spomina na nacistično nasilje, raziskovanju zgodovine odpora ter prenosu antifašističnih in demokratičnih vrednot na prihodnje generacije.

Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je zaradi operacije na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.

"Ob tej priložnosti je treba spomniti, da so v Železni Kapli skoraj 15 let po za narodno skupnost bolečem kompromisu številni smerokazi še vedno napisani samo v nemškem jeziku," so ob vandalističnem incidentu še dodali v Narodnem svetu koroških Slovencev.

Preberi še 'Od Avstrije pričakujemo hitro preiskavo dogodkov na Peršmanovi domačiji'
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
19. 10. 2025 14.02
+1
Turki so po 340 letih osvojili Dunaj Avstrijo.Večinska religija na dunajskih osnovnih in srednjih šolah je islam.Avstrijci brišejo slovenska imena, Arabci pa bodo nemško avstrijska.Zakaj bi se obremenjevali s tem.
ODGOVORI
1 0
Watchy
19. 10. 2025 14.02
+1
Znao sam ja
ODGOVORI
1 0
marker1
19. 10. 2025 14.01
Baje je minister Jevšek opredelil namen maksimalnega črpanja evropskih sredstev do konca mandata. Mediji so to novico objavili zavajajoče kar kot rekordno črpanje evropskih sredstev, ki naj bi se izvedlo. Po treh letih smo še vedno na dnu.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
19. 10. 2025 14.01
Plačajo škodo avstrijski državljani. Slovenija pa mora poskrbeti, da bo vsaka tabka na avstrijskem koroškem tudi v slovenskem jeziku.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
19. 10. 2025 14.01
*tabla
ODGOVORI
0 0
Betuul
19. 10. 2025 13.59
+1
Pa tole vandaliziranje z napisi gre že kar skoz desetletja ! Pok A predsednik Jörg Heider s je v to poglabljal ! Vem da smo že podajali podpise v ta namen, za rešitev tega vandal spodkopavanja nad slo!
ODGOVORI
1 0
Ici
19. 10. 2025 13.58
+4
Zanimivo, da niso Avstrijci tako hrabro in sovražno nastrojeni do "novodobnih narodnih manjšin", ki vsakodnevno spreminjajo Avstrijo v islamski kalifat. Pri njih se Avstrijci podelajo v hlače.
ODGOVORI
4 0
detect
19. 10. 2025 13.59
+1
res je,kar si napisal.
ODGOVORI
1 0
Janez23
19. 10. 2025 13.57
+2
Res da naši levičarji stalno provocirajo v tem delu Avstrije, ampak napad na pravice naše manjšine je nedopusten. Kaj sedaj? Lahko bi zadevo rešili po Rusko, Avstrija ni v Natu in slovenska vojska bi brez težav zasedla te kraje in naredila red, samo kaj, ko je naša vojska gola in bosa, avstrijska pa sodobno opremljena. Tako naši vladi ostane zgolj pisanje protestnih not, ki pa ne bodo nič rešile. Je pa žalostno, da so te kraje stoletja večinsko naseljevali Slovenci, sedaj jim pa še pol table z imenom kraja uničijo.
ODGOVORI
2 0
daiči
19. 10. 2025 13.56
+2
jodlarji potuhneni
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
19. 10. 2025 13.56
+1
Katera generacija "Slovencev" živi čez mejo v Avstriji in Italiji. Če so tam rojeni, imajo tamkajšnje državljanstvo, koristijo vse bonitete, plače, zdravstvo, cene, so Avstrijci in Italijani. Radi bi pa oboje.
ODGOVORI
2 1
Artechh
19. 10. 2025 14.03
Ne niso. So slovenci5. Kot so Bosanci tu Bosanci tudi če so tretja generacija.
ODGOVORI
0 0
Kranjski domoljub
19. 10. 2025 13.54
+4
Kaj si se že pokakal. Kaka slovenska antifa lol. Kaj bi spet rad avstricem polizal? Kršijo slovenske pravice avstriska koroška in deli avstriske štajersks so itak slovenija. Trst je tudi naš! Avstricem bi se podredili s hrvati bi se pa za močvirje kregali namesto da si svoje v avstriji in italiji nazaj priborim ki je dejansko vredno.
ODGOVORI
4 0
geemale
19. 10. 2025 13.53
+2
dajte mir zdaj..... se bomo po volitvah zmenili. Do takrat pa ne prodajat spreja janševcem! V Mavrico samo z dokumentom....
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
19. 10. 2025 13.53
+2
Vseeno se je vec slovencev preselilo v avstrijo kot avstrijcev v slovenijo
ODGOVORI
4 2
Veščec
19. 10. 2025 13.52
+3
Nč novga.to se je in se še bo dogajal.adolfovi zafrustriranci
ODGOVORI
3 0
Potouceni kramoh
19. 10. 2025 13.52
+5
To pa ne dela levica.Menda dela to vandalstvo desnica zapriseženi podmladek Heimatdiensta.
ODGOVORI
6 1
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 13.51
+3
Naši sfečkarji iz kleti bodo danes to dejanje ponovno slavili!
ODGOVORI
3 0
vvvilice
19. 10. 2025 13.50
+5
Imajo slabo vest in hočejo zanikati zgodovino. Res pa je, da je bil referendum ponarejen oz močno vplivan, pomagali so Angleži
ODGOVORI
5 0
Castrum
19. 10. 2025 13.49
-4
1000 krat sem napisal in še 1000 krat bom - napis Tito na Sabotinu je najbolj škodljiva provokacija in najbolj škodi Slovencem v Italiji.
ODGOVORI
4 8
Betuul
19. 10. 2025 14.03
Pa ravno na tem hribovju napis tito paše gor! Morali bi ga motažirati sodobno in dati v led lučke !
ODGOVORI
0 0
Castrum
19. 10. 2025 13.48
-2
A je to kaj čudnega? Slovenska antifa hodi gor v Avstrijo provocirat in potem se čudimo da avstijski nacionalisži odreagirajo. Si zamislite da bi taljanski fašoti organizirali zbor na Krasu al pa na Goriškem?
ODGOVORI
4 6
marker1
19. 10. 2025 13.47
-1
To so pa posledice našega vtikanja zunanje politike v avstrijske zadeve. Pustite jih pri miru.
ODGOVORI
4 5
Kranjski domoljub
19. 10. 2025 13.55
+2
Misliš da se avstrici v nas ne vtikajo lol
ODGOVORI
2 0
ap100
19. 10. 2025 13.45
-3
naša predsednica ve da je znano, da avstrijci zgledno skrbijo za slovensko manjšino, ki je bila le 100 let nazaj na tem delu še večinska
ODGOVORI
0 3
