Vandali zbrisali slovenska imena krajev na avstrijskem Koroškem

Narodni svet koroških Slovencev na čelu s predsednikom Valentinom Inzkom je obsodil vandalistično ravnanje na avstrijskem Koroškem: "Dovolj dolgo smo misijonarili, poučevali in opozarjali, da ima narodna skupnost že natanko 70 let, od državne pogodbe iz leta 1955, pravico do dvojezičnih sodišč, šol, uradnega jezika in krajevnih tablic. Zdi se pa, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša," so zapisali.

Menijo, da bi avstrijski notranji minister, ki namerava v teh dneh, po treh mesecih, objaviti rezultate komisije v primeru Peršmanove domačije, moral čim prej ustanoviti novo preiskovalno komisijo, da bi čim prej identificirali storilce mazaške akcije.

Antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki je julija letos potekal na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem, je zaznamoval incident. Tabor je obiskala policija in skušala popisati udeležence, ki naj bi ovirali postopke.

Racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov je močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile 11 članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.

Na kraju tabora, ki je bil tarča racije, deluje muzej, ki se posveča ohranjanju spomina na nacistično nasilje, raziskovanju zgodovine odpora ter prenosu antifašističnih in demokratičnih vrednot na prihodnje generacije.

Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je zaradi operacije na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.