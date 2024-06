Vandalizem sredi Pompejev: turist v steno zgodovinske hiše klesal besedo

Kazahstanski turist je skušal na omet hiše Caii vklesati besedo, a mu je to preprečilo varnostno osebje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa . Vandala so prijavili karabinjerjem, po cenitvi ometa pa ga bodo o nastali škodi tudi zaslišali.

Direktor parka Gabriel Zuchtriegel je dejal, da bi moral turist plačati obnovo zidu. "Bravo ministrstvu in uslužbencem, ki so hitro posredovali. Odlično sodelovanje s karabinjerji," je dejal ter se zahvalil za njihovo ažurnost.

V primer pa se je vmešal tudi italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano. "Znova se e zgodilo necivilizirano in idio**** iznakaženje naše umetniške in kulturne dediščine," je dejal ter spomnim na pretekla dejanja, ko so se turisti spravili na rimski kolosej in podobne znamenitosti. "To je izjemno resno dejanje, ki ga je treba ostro preganjati. Tudi v luči novega zakona bo storilec prisiljen povrniti stroške za popravilo povzročene škode," je dodal.

Hiša Ceii, ki so jo odkrili med letoma 1913 in 1914, je ena redkih primerov starodavnega bivališča iz poznega samnitskega obdobja (2. stoletje pr. n. št.).