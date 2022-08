Vanessi Bryant 16 milijonov odškodnine zaradi spornih fotografij usodne nesreče

Vdova Kobe Bryanta bo dobila 16 milijonov dolarjev (16 milijonov evrov) odškodnine zaradi fotografij iz kraja nesreče, v kateri je umrl Kobe Bryant, njegova hčerka in še šest ostalih potnikov. Nazorne fotografije, ki so pricurljale v javnost, so namreč Bryantovi povzročile panične napade in strah, da jih bo videla vsakič, ko bo odprla družbena omrežja.

Vanessi Bryant, vdovi tragično preminulega košarkarja Kobe Bryanta, ki je skupaj s shčerko umrl v strmoglavljenju helikopterja januarja 2020, so prisodili približno 16 milijonov evrov odškodnine zaradi fotografij s kraja nesreče, ki so pricurljale v javnost po tragičnem dogodku, piše CNN. icon-expand Vanessa Bryant in Kobe Bryant FOTO: AP Bryantova je na sodišču povedala, da je imela zatem, ko je videla fotografije, ki so jih na kraju nesreče posnele reševalne službe, panične napade. Porota je zdaj odločila, da mora okrožje plačati Bryantovi visoko odškodnino za čustveno stisko, ki jo je doživela. Poleg nje bo odškodnino približno 15 milijonov evrov prejel tudi Christoper Chester, ki je v isti nesreči izgubil hčerko in ženo. Vdor v zasebnost družin žrtev Sojenje je bilo zelo čustveno. Bryantova je na sodišču v Los Angelesu bila sodno bitko, v kateri je obtožila reševalce, ki so prvi prispeli na kraj moževe nesreče, da so z objavo nazornih fotografij helikopterske nesreče, v kateri sta umrla Kobe in njuna 13-letna hči Gianna, vdrli v zasebnost njene družine in preostalih žrtev. Vanessa je v zelo čustvenem govoru opisala svoje doživljanje takratnega dogajanja. PREBERI ŠE Vanessa Bryant: Da bi dosegla pravico za moža in hčer, bi šla v pekel in nazaj Njeno pričanje je trajalo skoraj tri ure, prisotnim pa je razkrila, da se je počutila nemočno, ko je odkrila, da so reševalci javno objavili fotografije kraja nesreče, v katerih sta januarja 2020 umrla Kobe in Gianna, posnetki pa so bili zelo nazorni. Kot je povedala, je od takrat živela v strahu, da bo na fotografije naletela vsakič, ko bo odprla družbena omrežja.